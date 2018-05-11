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Полторак сообщил, стоит ли ждать новой волны мобилизации

Украинские военные
12:56 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр обороны Украины Степан Полторак не видит необходимости на данный момент проводить новую волну мобилизации, хотя угроза от России еще высока.

В Украине не будет проводиться новая волна мобилизации, хотя угроза атаки со стороны России все еще высока. Об этом в интервью изданию «Обозреватель» рассказал министр обороны Степан Полторак.

"Сейчас я не вижу такой необходимости, не смотря на угрозы, которые есть со стороны России. Во-первых, нами уже проведена серьезная работа – создан резерв, первая очередь – 150 тыс. Во-вторых, есть резерв вооружения, техники. Уровень мотивации и подготовки личного состава значительно выше. У нас есть учет мобилизационного ресурса - военкоматы уже имеют возможности достаточно быстро разворачиваться и работать на полную мощность", – сказал Полторак.

Как сообщалось ранее, министр обороны Степан Полторак проверил выполнение задач объединенными силами за 10 дней с начала проведения операции.

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Все по теме:

Новости Украины, Волна мобилизации, ВСУ, Минобороны, Призыв, Степан Полторак, Украинские военные.
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