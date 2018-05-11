Полторак сообщил, стоит ли ждать новой волны мобилизации

В Украине не будет проводиться новая волна мобилизации, хотя угроза атаки со стороны России все еще высока. Об этом в интервью изданию «Обозреватель» рассказал министр обороны Степан Полторак.

"Сейчас я не вижу такой необходимости, не смотря на угрозы, которые есть со стороны России. Во-первых, нами уже проведена серьезная работа – создан резерв, первая очередь – 150 тыс. Во-вторых, есть резерв вооружения, техники. Уровень мотивации и подготовки личного состава значительно выше. У нас есть учет мобилизационного ресурса - военкоматы уже имеют возможности достаточно быстро разворачиваться и работать на полную мощность", – сказал Полторак.

Как сообщалось ранее, министр обороны Степан Полторак проверил выполнение задач объединенными силами за 10 дней с начала проведения операции.