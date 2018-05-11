В Украине появится новый механизм монетизации субсидий

Министерство финансов Украины совместно с Министерством социальной политики разрабатывают новый механизм монетизации субсидий на уровне домохозяйств. Об этом сообщается на сайте Минфина со ссылкой на слова министра Александра Данилюка. Министр напомнил, что сегодня успешно работает монетизация субсидий на уровне предприятий-поставщиков (теплокоммунэнерго), и следующим этапом станет монетизация субсидий на уровне населения.

"Мы исходим из очень простой позиции: субсидии - это не деньги из воздуха. Это - деньги налогоплательщиков. И Министерство финансов последовательно продвигает идею монетизации субсидий. Таким образом мы сможем исключить возможности для коррупции в этой сфере. И будет четко понятно, кто сколько потребляет и кто за что платит", - пояснил Данилюк.

В начале ноября прошлого года правительство утвердило введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги "живыми" деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета.

Комментируя это решение, министр социальной политики Андрей Рева подчеркнул, что изменение механизма расчетов по субсидиям с теплокоммунэнерго не коснется населения, которому субсидии так же будут начисляться по социальным нормам.

С 1 мая Кабинет министров изменил программу предоставления субсидий, ограничив их получение для некоторых категорий граждан.