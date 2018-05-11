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В МОН назвали дату регистрации на поступление в магистратуру
14:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Министерстве образования и науки сообщили, что с 14 мая начинается регистрация на поступление в магистратуру по технологии ВНО для некоторых специальностей.

С 14 мая начинается регистрация на поступление в магистратуру по технологии ВНО для ряда специальностей. Об этом на пресс-конференции сказал директор директората высшего образования и образования для взрослых МОН Олег Шаров.

"Мы вводим единое профессиональное вступительное испытание для специальностей "Право" и "Международное право" и единственный вступительный экзамен по иностранному языку для поступающих на специальности "Гуманитарные науки" (кроме специальности "Филология"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Сфера обслуживания", "Международные отношения". Согласно графику, 11 июля будет проведен экзамен по иностранному языку, а 13 июля - профессиональное испытание (для юристов). Регистрация на них будет проводиться с 14 мая до 5 июня", - сказал Шаров.

Он отметил, что проведение такой формы вступительных испытаний имеет целью повысить справедливое распределение бюджетных средств, доверие общества к высшему образованию и качество подготовки в магистратуре.

Как отмечается, поступающие в магистратуру по специальностям "Право" и "Международное право" будут сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку и единственное профессиональное вступительное испытание по праву и общим правовым компетентностям.

Поступающие на специальности отрасли знаний "Гуманитарные науки" (кроме специальности "Филология"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Сфера обслуживания", "Международные отношения" будут сдавать только единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку.

Программы обоих экзаменов размещены на сайте Министерства образования и науки.

Те абитуриенты, которые хотят поступить в магистратуру по другой специальности, чем та, на которой они учились на бакалавриате, должны пройти дополнительное вступительное испытание, которое проводят непосредственно вузы. Для этого нужно с 14 до 31 мая обратиться в выбранное заведение высшего образования.

Для поступления принимают результаты вступительных испытаний только в 2018 году. Для регистрации необходимо обратиться в приемную комиссию того вуза, куда абитуриент намерен поступать в магистратуру.

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Для каждого зарегистрированного участника на сайте УЦОКО будет создана персональная информационная страница, доступ к которой будет осуществляться по номеру экзаменационного листа и пин-кодом, который указан в нем. На этой информационной странице будет размещена вся оперативная информация относительно экзамена, адреса пунктов тестирования, а впоследствии результаты экзаменов.

На магистратуре специальности "Права" и "Международного права" распределение бюджетных мест будет происходить по широкому конкурсу - место будет идти за поступающим с наивысшими баллами. Поступление в магистратуру по другим специальностям будет происходить по традиционному конкурсу с фиксированным количеством мест.

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Новости Украины, Дата, Магистратура, МОН, Регистрация на поступление, Специальности, Технология ВНО.
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