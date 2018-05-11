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Украинцы в Риме пытались ограбить полицейского

Итальянская полиция
15:34 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: В Риме задержали двух украинцев за попытку ограбить полицейского.

Итальянская полиция арестовала двух граждан Украины за нападение и попытку ограбления полицейского в Риме.

Об этом сообщает Il Messaggero.

По данным издания, в четверг вечером полицейский, находившийся не на службе, ехал на окраине Рима в районе Пренестина, когдав него врезалась машина, в которой находились два человека.

Водитель второй машины вышел из автомобиля, чтобы оценить причиненный ущерб, а затем сел. пытался скрыться с места ДТП. Когда полицейский подошел к их машине, показал удостоверение и представился, пассажир авто попытался вырвать из его рук документы.

Пытаясь задержать двух преступников, полицейский получил удар кулаком по лицу. Нарушителей удалось задержать находившемуся неподалеку полицейского патрулю.

Сообщается, что арестованными оказались двое граждан Украины 33 и 40 лет. Их доставили в полицейский участок и предъявили обвинения в попытке ограбления и сопротивлении должностному лицу.

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Новости Украины, Италия, Ограбление, Рим, Украина, Украинцы.
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