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Троица 2018: история и традиции праздника

Троица 2018
16:58 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости Украины: День Святой Троицы празднуют на пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот праздник еще называется Пятидесятницей. В этом году он выпадает на 27 мая.

Троица – один из 12-ти главных праздников в Православии. День Святой Троицы празднуют на пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот праздник еще называется Пятидесятницей. В этом году он выпадает на 27 мая.

Троица 2018: какого числа, традиции и приметы праздника

Какого числа Троица в 2018 году
Какого числа Троица в 2018 году Читать полностью

В этот день верующие вспоминают евангельское событие — сошествие Святого Духа на апостолов. Они заговорили на всех известных языках и окрестили около 3000 человек. Так родилась христианская церковь. Этот день напоминает о святой Троице – трех известных проявлениях Всевышнего в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

В Украине Троица считается праздничным днем, поэтому понедельник, 28 мая, следующий за ней, в 2018 году будет выходным.

Троица 2018: обряды, приметы и гадания

Традиции и обычаи

В субботу перед Троицей принято поминать умерших родственников. Необходимо прийти на кладбище, навести там порядок и помянуть усопших.

Троица 2018: что можно, и что нельзя делать в этот праздник
Троица 2018: что можно, и что нельзя делать в этот праздникЧитать полностью

На Троицу традиционно украшают храмы ветвями берез и травой. Верующие также освещают веточки в црекви, после чего они считаются оберегом. Их хранят рядом с иконами. На иконах праздника Пятидесятницы по традиции изображают Сионскую горницу, в которой Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков.

В день Пятидесятницы не правится традиционная воскресная литургия, вместо нее проводится специальная праздничная служба. После литургии следует вечерня, сопровождающаяся тремя молитвами, в которых славится сошедший на землю Святой Дух.

Троица 2018: дата праздника и традиции
Троица 2018: дата праздника и традицииЧитать полностью

Целую неделю после праздника можно не поститься. Не обходится и без праздничного обеда: верующие начинают готовить блюда из яиц, молока, свежей зелени, домашней птицы и рыбы. Пекут караваи, пироги, блины.

На праздничный обед приглашают близких людей и родственников. Считается, что в этот день нельзя заниматься никаким физическим трудом, исключая лишь некоторую домашнюю работу, например, кормление скота. А вот чистить и убирать - делать "грязную" работу нельзя.

Троица 2018: все, что нужно знать об этом празднике
Троица 2018: все, что нужно знать об этом празднике Читать полностью

Также в этот день нельзя шить, стирать, резать, стричься, копать землю, сажать растения, косить траву, рубить деревья. На Троицу нельзя купаться в течение трех дней в любом водоеме: реке, озере, море, так как считалось, что это время – время русалий, когда русалки могут заманить к себе на дно. На следующий день после Троицы верующие отмечают День Святого Духа.

Согласно поверью, вечером на Троицу с небес сходит Святой Дух, который освящает и благословляет землю и все, что на ней растет. В храмах в этот день проходят службы в честь Пресвятого и Животворящего Духа, который наполняет душу добротой, любовью, радостью, верой и терпением.

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Новости Украины, 27 мая, История, Когда, Праздник, Приметы, Традиции, Троица, Троица 2018.
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