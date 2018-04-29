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Троица 2018: обряды, приметы и гадания
21:09 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Дни, выпадавшие на празднование Троицы, крестьяне связывали с разнообразными приметами и обрядами.

Считалось, что к Троице следует завершить посадку огородов. Это можно пояснить тем, что после Троицы очень часто приходила сухая жаркая погода, и земля уже не могла напитать необходимой влагой брошенные в землю семена.

Троица и сельскохозяйственные работы

Троица была для крестьян своеобразным переходом от посевной до жатвы: после Троицы начинали готовиться к сенокосу. Но прежде совершали ритуальные обряды, привлекающие дожди. К примеру, собираясь в храм с букетом цветов или снопиком травы, предварительно оплакивали их. Наши предки верили, что орошенные слезами травы, принесенные в храм, смогут выпросить у Бога необходимый полям дождь. С приходом христианства этот обряд обрел иной смысл: оплакивая букетик цветов, человек оплакивал свои грехи, освобождаясь от них и становясь чище, добрее и сильнее.

Троица 2018: все, что нужно знать об этом празднике 

На Троицу каждая веточка – помощник и лекарь

На Троицу не только церкви, но и дома, ворота, ограды для животных украшались зелеными ветками дуба, липы, березы, клена и осины. Застилали полы домов зеленью осоки, а травами чабреца, аира, пижмы, мяты украшали иконы, углы дома и окна. Зеленые украшения были символом воскрешения человеческих сил, которое произошло благодаря снизошедшему Святому Духу. Верили также, что души умерших родственников на Троицу прилетают к живым и прячутся в ветках, защищая свои семьи от темных сил.

Утром в день Святой Троицы в храм шли с букетиками из любистка, пижмы, аира, полыни, мяты и чабреца. В конце праздничного цикла всю зелень уничтожали – сжигали, бросали в глухие места и овраги, сплавляли по воде, забрасывали на деревья. А побывавшие в церкви травы использовали для приготовления целебных настоек и отваров зимой, клали их возле икон или в углах дома, как защиту от злых сил, под свежее сено и в житницу, чтобы не водились мыши, в норы на грядках – от землероек и на чердак – от пожара и молний.

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Зеленая трапеза

Главными блюдами на Троицу были зелень, салаты, вареные яйца и яичница, круглый хлеб, как символ солнца, пироги со всевозможными начинками и караваи. На столах стоял хмельной мед и вина. Скатерть для трапезы могла быть зеленого цвета.

После завершения застолья главный каравай ломали на части и раздавали семьям, где были девушки на выданье. Эти кусочки засушивали и использовали при изготовлении свадебного каравая, считая, что они принесут новой семье счастье и любовь. В некоторых местностях существовал обычай хранить и скатерть из-под троицкого каравая. На смотринах ее тайно клали на стол под верхнюю скатерть, считая, что, таким образом, девушка крепче привяжет к себе парня.

Троица 2018: дата праздника и традиции

Троицкие гадания

В субботу перед Троицей (в некоторых областях на Вознесение) девушки завивали березу, загадывая о здоровье близких на ближайший год и своем замужестве. Также могли бросать в троицкое дерево (березу) ложки: чья ложка упадет на землю, а не застрянет в ветвях, та девушка раньше других выйдет замуж.

Существовал обычай спрашивать у кукушки, в то время как она кукует, сколько лет еще девушке ждать замужества. Гадали на сторону света, откуда мог появиться жених. Для этого девушка кружилась вокруг своей оси и падала, в какую сторону она упадет – из той стороны и жених будет.

Девушки на зеленые праздники плели венки и дарили друг другу, с пожеланиями скорейшего замужества. Гадали на замужество и отношения с любимым, бросая свои венки в воду: если венок пристанет к берегу – оставаться его владелице еще год в девках, если венок уплывет или пристанет к другому венку – в этом году ждать сватов, а если венок потонет – то не скоро суженного дождаться. В разных местах это гадание трактовалось по-разному: потонувший венок мог означать смерть его хозяйки, а также измену, расставание с любимым или тоску по нему.

Троица 2018: какого числа, традиции и приметы праздника 

Народные пословицы о Троице

Бог любит Троицу.

Без Троицы дом не строится.

Троица перстов крест кладет.

На Троицкой неделе дождь – много грибов.

На Троицу каждая веточка – помощник и лекарь.

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Новости Украины, 27 мая, Гадания, Обряды, Праздник, Приметы, Троица 2018.
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