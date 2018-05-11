Верховной Раде предлагают перенести выходной с 9 на 8 мая

Внефракционный народный депутат Андрей Денисенко предлагает перенести праздничный нерабочий день с 9 мая "Дня победы над нацизмом" на 8 мая - "День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения". Об этом говорится в проекте закона №8342, зарегистрированном в парламенте 10 мая.

"Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая "Дня победы над нацизмом" перенести на 8 мая - "День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Автор отмечает, что дата 9 мая имеет "не исторический, а геополитический и идеологический контекст, представляет Советский Союз и лично Иосифа Сталина как беспрекословного и бесспорного борца с нацизмом, несмотря на факты сотрудничества СССР и Германии до и в начале Второй мировой войны".

Кроме того Денисенко ссылается на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/59/26 от 2004 года, которой установлено два дня для празднования Дня победы над нацизмом и Дня памяти и примирения - 8 или 9 мая.

"В то же время, Западная Европа и Соединенные Штаты Америки отмечают День памяти и примирения именно в день подписания Акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии - 8 мая", - отмечает он.

По мнению автора законопроекта, сегодня 9 мая имеет яркую современную идеологическую окраску, которая устойчиво ассоциируется с утверждением России как "сверхдержавы, победившей фашизм". В частности, об этом свидетельствует распространение среди сепаратистских группировок Донбасса и Крыма георгиевской ленты как символа "русской весны", то есть идеологического одобрения оккупации Россией этих территорий.