Чемпионат мира по хоккею 2018
Ломаченко - Линарес
Евровидение 2018

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Открыто уголовное дело касательно премьерства Яценюка
Открыто уголовное дело касательно премьерства Яценюка
Новости: Глава правительства Хорватии поможет детям крымских татар
Глава правительства Хорватии поможет детям крымских татар
Новости: "Арсенал" больше не видит Фонсеку на посту главного тренера
"Арсенал" отказался от Фонсеки
Новости: Melovin откроет программу гранд-финала Евровидения 2018
Melovin откроет программу гранд-финала Евровидения 2018
X

Верховной Раде предлагают перенести выходной с 9 на 8 мая

Календарь
17:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: zhzh.info

Новости Украины: Народный депутат Андрей Денисенко внес предложение в Верховную Раду перенести праздничный нерабочий день с 9 мая на 8 мая.

Внефракционный народный депутат Андрей Денисенко предлагает перенести праздничный нерабочий день с 9 мая "Дня победы над нацизмом" на 8 мая - "День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения". Об этом говорится в проекте закона №8342, зарегистрированном в парламенте 10 мая.

"Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая "Дня победы над нацизмом" перенести на 8 мая - "День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Автор отмечает, что дата 9 мая имеет "не исторический, а геополитический и идеологический контекст, представляет Советский Союз и лично Иосифа Сталина как беспрекословного и бесспорного борца с нацизмом, несмотря на факты сотрудничества СССР и Германии до и в начале Второй мировой войны".

73-я годовщина победы над нацизмом: как Украина отметила 9 мая (Фото)

Кроме того Денисенко ссылается на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/59/26 от 2004 года, которой установлено два дня для празднования Дня победы над нацизмом и Дня памяти и примирения - 8 или 9 мая.

"В то же время, Западная Европа и Соединенные Штаты Америки отмечают День памяти и примирения именно в день подписания Акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии - 8 мая", - отмечает он.

По мнению автора законопроекта, сегодня 9 мая имеет яркую современную идеологическую окраску, которая устойчиво ассоциируется с утверждением России как "сверхдержавы, победившей фашизм". В частности, об этом свидетельствует распространение среди сепаратистских группировок Донбасса и Крыма георгиевской ленты как символа "русской весны", то есть идеологического одобрения оккупации Россией этих территорий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 8 мая, 9 мая, Андрей Денисенко, Верховная Рада, День памяти и примерения, День победы над нацизмом, Законопроект, Нардеп, Перенос, Праздничный нерабочий день.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Полторак сообщил, стоит ли ждать новой волны мобилизации Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Интер" Лето-2018 в Украине: какая погода ждет украинцев

Последние новости

Врач одесского роддома упал в шахту лифта Берлин пообещал учесть позицию стран Балтии по поводу "Северного Потока 2" СМИ: Сурков покинет должность помощника Путина из-за ситуации в Украине
Сегодня читают
01 Погода на выходные: резкое похолодание и дожди
02 Ученые доказывают, что жизни после смерти не существует
03 На дне Марианской впадины обнаружен "след человека"
04 От Савченко опять ушли адвокаты: стала известна причина
05 Блуждающая звезда столкнется с Солнечной системой раньше, чем предполагалось
Новости сегодня
18:11 В Словакии обеспокоены ситуацией с украинскими "заробитчанами" из Польши
18:09 Школу на Днепропетровщине эвакуировали из-за неизвестного вещества
17:59 МинВОТ напоминает о выплатах освобожденным на Донбассе украинцам
17:59 Группа Arctic Monkeys представила первый за пять лет альбом
17:54 Игрок "Динамо" может поехать на ЧМ-2018 по футболу
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп надеется заключить новую сделку по иранскому атому
Трамп надеется заключить новую сделку по иранскому атому
Новости: МИД: Украинцы могут посещать по безвизу 85 стран мира
МИД: Украинцы могут посещать по безвизу 85 стран мира
Новости: Прогноз погоды на 12-13 мая в Украине: резкое похолодание и дожди
Погода на выходные: резкое похолодание и дожди
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 12 - 13 мая
Афиша интересных событий в Украине на 12 - 13 мая
Добавить комментарий
0