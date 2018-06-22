Прогноз погоды на 23-24 июня: похолодание, пройдут дожди и грозы
Новости Украины: На выходных, 23 и 24 июня, в Украину придет похолодание, в субботу почти на всей территории страны пройдут дожди с грозами, в воскресенье - на западе страны.
После жаркой недели в Украине ожидаются прохладные выходные. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Холоднее всего будет в субботу, в воскресенье на пару градусов выше... На следующей неделе жары не будет", — сообщили в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, в субботу 23 июня в западных регионах ожидается от 17 до 20 градусов. В южных и восточных регионах теплее — от 23 до 31 градусов. В центральных областях 19-21, 23-15 градусов. На всей территории ожидаются дожди.
Погода в субботу, 23 июня (Фото: meteo.gov.ua)
Погода в субботу, 23 июня , в городах Украины:
в Киеве - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +17...+19°;
в Виннице - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +18...+20°;
в Луганске - солнечно, ночью +19...+21°, днем +29...+31°;
в Луцке - дождь с грозой, ночью +10...+12°, днем +16...+18°;
во Львове - грозовой дождь, ночью +10...+12°, днем +16...+18°;
в Днепре - дождь с грозой, ночью +18...+20°, днем +28...+30°;
в Донецке - грозовой дождь, ночью +19...+21°, днем +29...+31°;
в Житомире - дождь с грозой, ночью +10...+12°, днем +17...+19°;
в Запорожье - грозовой дождь, ночью +19...+21°, днем +29...+31°;
в Ивано-Франковске - дождь и гроза, ночью +10...+12°, днем +17...+19°;
в Кропивницком - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +22...+24°;
в Николаеве - дождь с грозой, ночью +19..+21°, днем +26...+28°;
в Одессе - дождь с грозой, ночью +19...+21°, днем +23...+25°;
в Полтаве - дождь с грозой, ночью +18...+20°, днем +24...+26;
в Ровно - дождь с грозой, ночью +10...+12°, днем +17...+19°;
в Симферополе - дождь с грозой, ночью +19...+21°, днем +27...+29°;
в Сумах - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +24...+26°;
в Тернополе - дождь с грозой, ночью 10...+12°, днем +16...+18°;
в Ужгороде - дождь и гроза, ночью +10...+12°, днем +17...+19°;
в Харькове - дождь и гроза, ночью +19...+21°, днем +29...+31°;
в Херсоне - дождь и гроза, ночью +19...+21°, днем +28...+30°;
в Хмельницком - грозовой дождь, ночью +10...+12°, днем +17...+19°;
в Черкассах - дождь с грозой, ночью +17..+19°, днем +20...+22°;
в Чернигове - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +19...+21°;
в Черновцах - дождь с грозой, ночью +10...+12°, днем +17...+19°.
В воскресенье, 24 июня кратковременные дожди пройдут в некоторых городах на западе страны, на остальной территории будет солнечно и сухо. Теплее всего будет на юге страны до +26°, на остальной части Украины будет в среднем +22 °, в Киеве ожидается 19-21 градуса.
Погода в воскресенье, 24 июня (Фото: meteo.gov.ua)
Погода в воскресенье, 24 июня , в городах Украины:
в Киеве - солнечно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;
в Виннице -солнечно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;
в Луганске - без осадков, ночью +17...+19°, днем +24...+26°;
в Луцке - дождь, ночью +10...+12°, днем +19...+21°;
во Львове - дождь и гроза, ночью +10...+12°, днем +19...+21°;
в Днепре - солнечно, ночью +14...+16°, днем +23...+25°;
в Донецке - без осадков, ночью +17...+19°, днем +24...+26°;
в Житомире - дождь, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;
в Запорожье - ясно, ночью +15...+17°, днем +24...+26°;
в Ивано-Франковске - дождь, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;
в Кропивницком - солнечно, ночью +10...+12°, днем +22...+24°;
в Николаеве - без осадков, ночью +12..+14°, днем +23...+25°;
в Одессе - солнечно, ночью +12...+14°, днем +23...+25°;
в Полтаве - без осадков, ночью +11...+13°, днем +21...+23°;
в Ровно - дождь с грозой, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;
в Симферополе - солнечно, ночью +16...+18°, днем +23...+25°;
в Сумах - дождь с грозой, ночью +11...+13°, днем +21...+23°;
в Тернополе - дождь и гроза, ночью +10...+12°, днем +19...+21°;
в Ужгороде - без осадков, ночью +10...12°, днем +20...+22°;
в Харькове - ясно, ночью +15...+17°, днем +23...+25°;
в Херсоне - без осадков, ночью +14...+16°, днем +24...+26°;
в Хмельницком - дождь, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;
в Черкассах - ясно, ночью +10..+12°, днем +20...+22°;
в Чернигове - солнечно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;
в Черновцах - без осадков, ночью +10...+12°, днем +19...+21°.
Напомним, синоптики прогнозировали, что под конец июня солнечные и погожие дни будут чередоваться с дождями.