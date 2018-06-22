Прогноз погоды на 23-24 июня: похолодание, пройдут дожди и грозы

После жаркой недели в Украине ожидаются прохладные выходные. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Холоднее всего будет в субботу, в воскресенье на пару градусов выше... На следующей неделе жары не будет", — сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в субботу 23 июня в западных регионах ожидается от 17 до 20 градусов. В южных и восточных регионах теплее — от 23 до 31 градусов. В центральных областях 19-21, 23-15 градусов. На всей территории ожидаются дожди.

Погода в субботу, 23 июня (Фото: meteo.gov.ua)

Погода в субботу, 23 июня , в городах Украины:

в Киеве - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +17...+19°;

в Виннице - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +18...+20°;

в Луганске - солнечно, ночью +19...+21°, днем +29...+31°;

в Луцке - дождь с грозой, ночью +10...+12°, днем +16...+18°;

во Львове - грозовой дождь, ночью +10...+12°, днем +16...+18°;

в Днепре - дождь с грозой, ночью +18...+20°, днем +28...+30°;

в Донецке - грозовой дождь, ночью +19...+21°, днем +29...+31°;

в Житомире - дождь с грозой, ночью +10...+12°, днем +17...+19°;

в Запорожье - грозовой дождь, ночью +19...+21°, днем +29...+31°;

в Ивано-Франковске - дождь и гроза, ночью +10...+12°, днем +17...+19°;

в Кропивницком - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +22...+24°;

в Николаеве - дождь с грозой, ночью +19..+21°, днем +26...+28°;

в Одессе - дождь с грозой, ночью +19...+21°, днем +23...+25°;

в Полтаве - дождь с грозой, ночью +18...+20°, днем +24...+26;

в Ровно - дождь с грозой, ночью +10...+12°, днем +17...+19°;

в Симферополе - дождь с грозой, ночью +19...+21°, днем +27...+29°;

в Сумах - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +24...+26°;

в Тернополе - дождь с грозой, ночью 10...+12°, днем +16...+18°;

в Ужгороде - дождь и гроза, ночью +10...+12°, днем +17...+19°;

в Харькове - дождь и гроза, ночью +19...+21°, днем +29...+31°;

в Херсоне - дождь и гроза, ночью +19...+21°, днем +28...+30°;

в Хмельницком - грозовой дождь, ночью +10...+12°, днем +17...+19°;

в Черкассах - дождь с грозой, ночью +17..+19°, днем +20...+22°;

в Чернигове - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +19...+21°;

в Черновцах - дождь с грозой, ночью +10...+12°, днем +17...+19°.

В воскресенье, 24 июня кратковременные дожди пройдут в некоторых городах на западе страны, на остальной территории будет солнечно и сухо. Теплее всего будет на юге страны до +26°, на остальной части Украины будет в среднем +22 °, в Киеве ожидается 19-21 градуса.

Погода в воскресенье, 24 июня (Фото: meteo.gov.ua)

Погода в воскресенье, 24 июня , в городах Украины:

в Киеве - солнечно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;

в Виннице -солнечно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;

в Луганске - без осадков, ночью +17...+19°, днем +24...+26°;

в Луцке - дождь, ночью +10...+12°, днем +19...+21°;

во Львове - дождь и гроза, ночью +10...+12°, днем +19...+21°;

в Днепре - солнечно, ночью +14...+16°, днем +23...+25°;

в Донецке - без осадков, ночью +17...+19°, днем +24...+26°;

в Житомире - дождь, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;

в Запорожье - ясно, ночью +15...+17°, днем +24...+26°;

в Ивано-Франковске - дождь, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;

в Кропивницком - солнечно, ночью +10...+12°, днем +22...+24°;

в Николаеве - без осадков, ночью +12..+14°, днем +23...+25°;

в Одессе - солнечно, ночью +12...+14°, днем +23...+25°;

в Полтаве - без осадков, ночью +11...+13°, днем +21...+23°;

в Ровно - дождь с грозой, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;

в Симферополе - солнечно, ночью +16...+18°, днем +23...+25°;

в Сумах - дождь с грозой, ночью +11...+13°, днем +21...+23°;

в Тернополе - дождь и гроза, ночью +10...+12°, днем +19...+21°;

в Ужгороде - без осадков, ночью +10...12°, днем +20...+22°;

в Харькове - ясно, ночью +15...+17°, днем +23...+25°;

в Херсоне - без осадков, ночью +14...+16°, днем +24...+26°;

в Хмельницком - дождь, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;

в Черкассах - ясно, ночью +10..+12°, днем +20...+22°;

в Чернигове - солнечно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;

в Черновцах - без осадков, ночью +10...+12°, днем +19...+21°.

Напомним, синоптики прогнозировали, что под конец июня солнечные и погожие дни будут чередоваться с дождями.