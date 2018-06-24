Гриневич: Евросоюз готов дать деньги на реформы ПТУ

В Министерстве образования и науки разработали концепцию реформирования профессионально-технического образования, под которую Европейский Союз готов дать деньги.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в Трускавце на панельной дискуссии «Качественное профессиональное образование как залог успеха регионального развития» во время ІІІ Форума местного развития, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы разработали концепцию реформирования профессионально-технического образования, под которую Европейский Союз готов дать деньги», - сказала Гриневич.

Она уточнила, что ЕС готов дать деньги на улучшение инфраструктуры, что очень важно при изношенности оборудования на 60-100%.

«Это было наше основное требование. Это будет инфраструктурный проект ЕС, который даст возможность построить ориентировочно 20 учебно-практических центров. Половина денег - это грант, а половина - заем Европейского инвестиционного банка, который будет отдавать правительство Украины, а, возможно, они поставят условие, чтобы отдавали областные администрации, которые будут приобретателями этого имущества и этих центров», - сказала министр.

Она констатировала, что сегодня в Украине всего 20% выпускников школ продолжают свою учебу в ПТУ, тогда как в Европе эта цифра составляет 40%. Поэтому сейчас стоит задача улучшить профессионально-техническое образование, чтобы в ПТУ пошли выпускники.

«Государство выделяет средства на создание современных центров профессионально-технического образования, где мы делаем современную базу под остродефицитные профессии, и эту современную базу могут использовать больше учебных заведений, чем одно», - сообщила Гриневич.

Однако подчеркнула, что здесь есть проблема - у нас не хотят объединяться и работать вместе, и задача органов местного самоуправления посмотреть на рынок труда и объединить кого с кем нужно. «Речь идет не о закрытии, а о рациональном объединении. От этого выиграют дети, рынок труда и в перспективе преподаватели. Мы говорим о приоритетности дуального образования. Это и образование, которое осуществляется как в классной аудитории и в мастерской, так и на производственных площадях. Мы должны свести профессиональное образование с региональными рынками труда», - подчеркнула министр.