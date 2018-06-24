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Поляк установил в Киеве новый рекорд восхождения на небоскреб велосипедом

Прокат велосипедов в Гонконге
11:40 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Польский велосипедист-экспериментатор Кристиан Герба, пятикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, установил новый рекорд в Киеве.

Польский велосипедист-экспериментатор, пятикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кристиан Герба установил в Киеве рекорд восхождения на небоскреб на велосипеде.

"Возможно, это не самый высокий дом, который я одолел, но это мое самое быстрое восхождение. Еще никогда я так быстро не достигал", - заявил спортсмен журналистам сразу по завершении установки рекорда.

Герба прошел на велосипеде 35 этажей здания многофункционального комплекса Gulliver (888 ступенек) за 17 минут 10 секунд.

До этого спортсмен преодолел на велосипеде лестницы 14 небоскребов в 10 странах на четырех континентах.

"Сложность восхождений Кристиана в том, что, преодолевая препятствия на велосипеде, он не может иметь никакой опоры, только круга его велосипеда могут контактировать с лестницей", - отметили организаторы.

Мероприятие организовали Польская туристическая организация и МФК Gulliver.

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Кристиан Герба - действующий рекордсмен Гиннеса, осенью 2017 года спортсмен установил очередной рекорд, преодолев в течение трех часов небоскреб в Чикаго (США) Willis Tower (527 м).

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Новости Украины, Велосипед, Восхождение на небоскреб, Киев, Книга рекордов Гиннеса, Кристиан Герба, Новый рекорд, Рекордсмен.
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