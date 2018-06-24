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Печальная статистика: за 4 месяца в Украине умерло 880 младенцев

Младенец
12:02 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Государственная служба статистики сообщила, что смертность младенцев с января по апрель 2018 года в Украине составила 880 человек.

В январе-апреле 2018 года количество умерших детей в возрасте до 1 года составило 880 человек. Об этом свидетельствуют данные государственной службы статистики Украины.

В частности, по данным Госстатистики количество умерших детей в возрасте до 1 года составило 880 человек. Больше всего младенцев за это время умерло в Днепропетровской области — 90 и в Киеве — 67. Высокая детская смертность также наблюдается в Закарпатской — 57, Львовской — 56, Одесской — 58 и Харьковский — 56 областях.

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Всего за этот период естественное сокращение населения составило 93 592 человек: количество умерших — 203 594 человек, количество живорожденных — 110 002 человек.

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Новости Украины, Госстат, Количество, Младенцы, Смертность, Украина.
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