Печальная статистика: за 4 месяца в Украине умерло 880 младенцев

В январе-апреле 2018 года количество умерших детей в возрасте до 1 года составило 880 человек. Об этом свидетельствуют данные государственной службы статистики Украины.

В частности, по данным Госстатистики количество умерших детей в возрасте до 1 года составило 880 человек. Больше всего младенцев за это время умерло в Днепропетровской области — 90 и в Киеве — 67. Высокая детская смертность также наблюдается в Закарпатской — 57, Львовской — 56, Одесской — 58 и Харьковский — 56 областях.

Всего за этот период естественное сокращение населения составило 93 592 человек: количество умерших — 203 594 человек, количество живорожденных — 110 002 человек.