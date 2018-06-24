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Прогноз погоды на 25 июня: прохладно, преимущественно без осадков

Фонтан в Киеве
14:24 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В понедельник, 25 июня, сохранится прохладная погода, лишь в западной части страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

В ближайшие сутки, в понедельник, 25 июня, погоду Украины будет определять прохладный воздух атлантического происхождения, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей без осадков, лишь в западной части страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северный с переходом на юго-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 6-11 °, днем 19-24 °, в Карпатах ночью 2-7 ° тепла, днем 13-18 °, в южных и восточных областях ночью 10-15 °, днем 22-27 °.

На западе Украины кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +19…+23 градуса.

В Карпатах сильные дожди, гроза. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +21…+23 градусов.

На севере Украины  без осадков. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +22…+25 градуса.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью +10…+13 градусов, днем +23…+25 градуса.

На востоке Украины солнечно. Температура воздуха ночью +14…+17 градуса, днем +25…+28 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13…+18 градуса, днем +25…+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градуса.

В Киеве - без осадков, температура ночью 8-10 °, днем 21-23 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве за весь период метеорологических наблюдений самая высокая температура днем 25 июня была зафиксирована на отметке 34,1 градуса тепла в 1957 году, а самая низкая - в ночь на отметке 5,8 градуса выше нуля в 1908 году.

ГСЧС: На Украину надвигаются грозы, ливни, град и шквалы

24 июня в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 21-26 °; в Днепре в пределах Киева 21 °.

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Новости Украины, 25 июня, Гроза, Западная Украина, Кратковременный дождь, Погода в регионах Украины, Погода в Украине 25 июня, Прогноз погоды в Украине.
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