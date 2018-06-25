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Сегодня в мире отмечается День моряка

ВМС Украины
09:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: Международная морская организация по случаю Дня моряка разработала информационную кампанию, направленную на борьбу со стрессом у моряков.

День установлен в 2010 году согласно специальной резолюции, принятой государствами-членами Международной морской организации (ІМО) на конференции в Маниле.

Это профессиональный праздник всех людей, связанных с морем, прежде всего, моряков торговых флотов. По статистике, почти 80% мировой торговли осуществляется с помощью более полутора миллиона специалистов морских профессий.

В этом году Международная морская организация по случаю Дня моряка привлекает особое внимание к проблеме благополучия моряков и особенно психического здоровья.

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Информационная кампания, развернутая в поддержку этой темы, направлена на борьбу со стрессом и другими проблемами, влияющими на психическое состояние моряков.

Вместе с тем, кампания будет пытаться освещать и демонстрировать лучшие практики и соответствующие примеры по преодолению этих проблем, чтобы сделать их более широко известными.

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Новости Украины, День моряка, мир, Праздник, Привлечение внимания, Психическое здоровье.
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