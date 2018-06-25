Сегодня в мире отмечается День моряка

День установлен в 2010 году согласно специальной резолюции, принятой государствами-членами Международной морской организации (ІМО) на конференции в Маниле.

Это профессиональный праздник всех людей, связанных с морем, прежде всего, моряков торговых флотов. По статистике, почти 80% мировой торговли осуществляется с помощью более полутора миллиона специалистов морских профессий.

В этом году Международная морская организация по случаю Дня моряка привлекает особое внимание к проблеме благополучия моряков и особенно психического здоровья.

Информационная кампания, развернутая в поддержку этой темы, направлена на борьбу со стрессом и другими проблемами, влияющими на психическое состояние моряков.

Вместе с тем, кампания будет пытаться освещать и демонстрировать лучшие практики и соответствующие примеры по преодолению этих проблем, чтобы сделать их более широко известными.