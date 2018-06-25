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В Нацгосслужбе сообщили, для кого станет обязательным знание английского языка

Чиновники
11:39 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: С 2019 года обязательное знание английского языка будет необходимо топ-менеджменту государственной службы категории А.

Требования об обязательном владения английским языком в законе касается только госслужащих в категории А. Об этом во время брифинга в Киеве сказал председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко.

"Требования по владению английским языком в законе касается только высокопоставленных госслужащих в категории А. Это государственные секретари, руководители и заместители руководителей центральных органов государственной власти, руководители аппаратов судов — то есть топ-менеджмент государственной службы", — сказал Ващенко, отвечая на вопрос о том, действительно ли со следующего года будет обязательным знание английского языка для государственных служащих.

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По его словам, именно эти чиновники зачастую задействованы в международных коммуникациях, и для них владения языком является чрезвычайно важным.

"Мы уже начали тестирование кандидатов на такие должности", — добавил Ващенко.

Ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что в Украине с 2019 года одним из требований назначения на должность на государственной службе будет базовое знание английского языка.

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Новости Украины, Английский язык, Высокопоставленные чиновники, Категория А, Найгосслужба, Обязательное знание, Топ-менеджмент.
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