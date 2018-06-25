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"ПриватБанк" предупреждает о мошеннических SMS-сообщениях

Банкомат
13:49 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Пресс-служба "ПриватБанка" опровергает отправку своим клиентам сервисных или других сообщений с обычных мобильных номеров о блокировке карт.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" отрицает рассылку своим клиентам сервисных или других сообщений с обычных мобильных номеров, включая сообщения о блокировках карт. 

"За последние дни зафиксированы случаи мошеннических рассылок абонентам одного из украинских операторов SMS с частных мобильных номеров о якобы блокировке карт клиентов. В тексте таких сообщений мошенники предлагали связаться по неизвестным номерам с целью получения персональных данных клиентов", - сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что по данному факту банк вместе с операторами связи оперативно заблокировали номера мошенников и передали информацию в киберполицию.

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По предварительным данным, мошенническая рассылка велась злоумышленниками из Запорожья.

"Все коммуникации банка с клиентами, в том числе через SMS, банк ведет исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700", - напомнили в банке.

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Все по теме:

Новости Украины, Блокировка карт, Мошенники, Обычные мобильные номера, Предупреждение, ПриватБанк, Смс.
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