"ПриватБанк" предупреждает о мошеннических SMS-сообщениях

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" отрицает рассылку своим клиентам сервисных или других сообщений с обычных мобильных номеров, включая сообщения о блокировках карт.

"За последние дни зафиксированы случаи мошеннических рассылок абонентам одного из украинских операторов SMS с частных мобильных номеров о якобы блокировке карт клиентов. В тексте таких сообщений мошенники предлагали связаться по неизвестным номерам с целью получения персональных данных клиентов", - сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что по данному факту банк вместе с операторами связи оперативно заблокировали номера мошенников и передали информацию в киберполицию.

По предварительным данным, мошенническая рассылка велась злоумышленниками из Запорожья.

"Все коммуникации банка с клиентами, в том числе через SMS, банк ведет исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700", - напомнили в банке.