Правительство готовит масштабный аудит в больницах
Новости Украины: Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал проведение аудита и ревизии по обеспечению лекарствами медицинских учреждений.
Кабмин готовит решение о серьезный аудит и ревизию ситуации по обеспечению лекарствами медучреждений. Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал на расширенном совещании относительно обеспечения граждан лекарствами и медицинскими изделиями.
"В регионах не так много больниц, навести порядок можно. Правительство готовит решение о серьезном аудите и ревизии ситуации", - сказал Гройсман.
По его словам, прежде всего, интересует вопрос обеспечения лекарствами пациентов.
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Премьер-министр требует от руководителей областных и городских управлений здравоохранения, а также руководителей лечебных учреждений до 1 сентября организовать возможность освещения на своих сайтах информации о наличии лекарств с дальнейшим еженедельным ее обновлением.