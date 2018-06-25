Правительство готовит масштабный аудит в больницах

Кабмин готовит решение о серьезный аудит и ревизию ситуации по обеспечению лекарствами медучреждений. Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал на расширенном совещании относительно обеспечения граждан лекарствами и медицинскими изделиями.

"В регионах не так много больниц, навести порядок можно. Правительство готовит решение о серьезном аудите и ревизии ситуации", - сказал Гройсман.

По его словам, прежде всего, интересует вопрос обеспечения лекарствами пациентов.

Премьер-министр требует от руководителей областных и городских управлений здравоохранения, а также руководителей лечебных учреждений до 1 сентября организовать возможность освещения на своих сайтах информации о наличии лекарств с дальнейшим еженедельным ее обновлением.