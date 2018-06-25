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Правительство готовит масштабный аудит в больницах

Заседание Кабмина
15:22 Сегодня Телеграф
Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал проведение аудита и ревизии по обеспечению лекарствами медицинских учреждений.

Кабмин готовит решение о серьезный аудит и ревизию ситуации по обеспечению лекарствами медучреждений. Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал на расширенном совещании относительно обеспечения граждан лекарствами и медицинскими изделиями.

"В регионах не так много больниц, навести порядок можно. Правительство готовит решение о серьезном аудите и ревизии ситуации", - сказал Гройсман.

По его словам, прежде всего, интересует вопрос обеспечения лекарствами пациентов.

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Премьер-министр требует от руководителей областных и городских управлений здравоохранения, а также руководителей лечебных учреждений до 1 сентября организовать возможность освещения на своих сайтах информации о наличии лекарств с дальнейшим еженедельным ее обновлением.

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Все по теме:

Новости Украины, Аудит, Владимир Гройсман, Кабмин, Медучреждения, Обеспечение лекарствами, Премьер-министр, Ревизия.
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