В СБУ подсчитали, сколько украинцев уже освободили из плена боевиков с 2014 года

Объединенном центра СБУ на протяжении 2014-18 лет удалось освободить из плена боевиков 3224 украинских заложника. Об этом сказал председатель СБУ Василий Грицак на брифинге, посвященном Международному дню поддержки жертв пыток.

"Благодаря Объединенному центру при СБУ по координации поиска и освобождения заложников, волонтерам, военным, прокуратуре, общественным организациям, нам удалось вернуть 3224 пленника", - сказал Грицак.

Он отметил, что сегодня представителям дипкорпуса иностранных государств, аккредитованным в Украине, переданы буклеты с показаниями 430 пленников, которые находились "в лагерях смерти". В этом контексте Грицак сообщил, что СБУ с первых дней войны начала собирать свидетельства людей, которые подвергались пыткам и истязаниям.

По его словам, в целом уже есть свидетельства более тысячи человек и готовится новая брошюра, где будут и свидетельства людей, подвергшихся пыткам на территории оккупированного Крыма.

Сборник состоит из 2 частей, первая часть - это факты военной агрессии РФ против Украины, а вторая часть - это свидетельства о пытках от пленников, которые их лично перенесли.

Глава СБУ довавил: по свидетельствам тех, кто побывал в плену, с особой жестокостью пытали российские наемники с Кавказа, "кадыровцы".

Грицак сообщил, что СБУ готова предоставить все материалы международным организациям, которые будут помогать донести правду о событиях на оккупированных территориях.

Он также отметил, что сейчас является большой проблемой то, что международные организации не допускаются к местам, где находятся пленники. Это свидетельствует о том, что российская оккупационная власть боится показать те места, "где фактически по надуманным обвинениям содержатся наши пленники в нечеловеческих условиях. Они находятся там без какого-либо правового статуса", отметил Грицак.

Он поблагодарил волонтеров, общественных активистов, которые все эти годы помогают освобождать пленников.