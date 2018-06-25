Грицак: Пытки у оккупантов РФ являются системным способом получения показаний

Пытки заложников представителями российско-оккупационной власти на захваченных украинских территориях является системным элементом в получении показов. Об этом сегодня на совместном брифинге в Киеве с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным для представителей дипломатического корпуса о преступлениях Российской Федерации сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Работа по выбиванию показаний пытками поставлена в систему российскими оккупантами и ужасает нас. Поэтому мы и в дальнейшем будем проводить работу о документировании этих преступлений", - сказал Грицак.

Он напомнил, что украинская сторона готова пойти на беспрецедентный шаг в вопросах освобождения всех заложников.

"К сожалению, на сегодняшний день переговоры по освобождению заложников сознательно блокируются российской стороной и используются как средство политического давления", - сказал В.Грицак на совместном с главой МИД Украины Павлом Климкиным брифинге в понедельник в Киеве.

По словам Грицака, одной из ключевых проблем является недопуск международных организаций к местам содержания заложников.

"Это говорит о том, что российская оккупационная власть боится разоблачения места, где в ужасных условиях находятся наши пленники. К сожалению, на сегодняшний день процесс переговоров по выдаче заложников блокируется с российской стороны и используется как элемент политического давления. Поэтому международная помощь в этом вопросе крайне необходима", - отметил Грицак.

Он сообщил, что задукоментировано много фактов, когда украинских бойцов вывозили на территорию Российской Федерации, жестоко пытали, а затем возвращали назад.

"Многих из тех, кто причастен к пыткам наших бойцов, мы знаем и со временем они будут привлечены к уголовной ответственности", - сказал глава СБУ.