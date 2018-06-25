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Ходатайство об условно-досрочном освобождении Балуха в Крыму отложили

Владимир Балух
12:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Ходатайство об условно-досрочном освобождении голодающего в крымском СИЗО украинского активиста Владимира Балуха в Симферополе отложили до 5 июля.

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении голодающего в крымском СИЗО украинского активиста Владимира Балуха по так называемому "делу о патронах" отложено на 5 июля. Как сообщает интернет-издание "Крым.Реалии" в понедельник, соответствующее решение принял подконтрольный РФ "Железнодорожный районный суд" в Симферополе.

"Балуха не доставили в суд, поскольку Железнодорожный райсуд не знал, что в отношении него рассматривается другое уголовное дело, и он закреплен в данный момент за Раздольненским райсудом. Нужно было отправить запрос о возможности этапировать его сюда для рассмотрения ходатайства", – прокомментировала ситуацию адвокат Ольга Динзе.

Также она отметила, что если до 5 июля Раздольненский райсуд вынесет обвинительный приговор В.Балуху по уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания, Железнодорожный райсуд может отказать в рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении из-за того, что активист будет находиться после приговора на этапе в месте отбывания наказания.

Как сообщалось, украинский фермер В.Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в с.Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

По словам активистов, в ходе обыска сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет В.Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Родственники предполагают, что боеприпасы подбросили сотрудники ФСБ во время обыска. Ранее у В.Балуха проводились еще два обыска и в ходе первого с дома был снят украинский флаг.

25 июня т.н. "суд" рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха

В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. российских рублей. "Верховный суд" Крыма 14 марта снизил срок лишения свободы до 3-х лет и 5 месяцев с отбыванием его в колонии-поселении.

В тот же день приговор вступил в силу и В.Балух начал голодовку. 15 мая он начал принимать пищу во избежание принудительного кормления. 19 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что, по информации ее российской коллеги Татьяны Москальковой, В.Балух питается по специальной схеме. Однако 22 июня В.Балух принял решение перейти на сухую голодовку. Л.Денисова требует срочно обеспечить ей доступ к В.Балуху.

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Новости Украины, Владимир Балух, Отложено, Симферополь, Условно-досрочное освобождение, Ходатайство.
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