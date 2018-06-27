Омелян рассказал, куда обращаться с требованиями по ремонту дорог

Министр инфраструктуры Владимир Омелян советует украинцам требовать ремонта дорог от руководителей областей, в которых дорожные работы ведутся медленными темпами.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"С 1 января этого 123 000 км дорог переданы на областной уровень. На их содержание предусмотрено 35% Дорожного фонда, который тоже заработал с этого года. В 2018 году - бюджет областных дорог составляет более 11 млрд грн. Поэтому когда вы видите, что местные дороги не ремонтируют - имеете полное право спросить у руководителя области: "В чем дело? WTF?! Pourquoi? Не ждите - требуйте!", - написал он.

Омелян также предоставил данные, сколько на самом деле использовано средств местными властями.

"Чтобы не говорили, что "деньги Киев не дает", - отметил министр.

Так, согласно графику, самыми отстающими областями по показателю использованного финансирования из Дорожного фонда являются Черкасская (0%), Херсонская (8%) и Николаевская (8%). В то же время, самыми эффективными областями являются Киевская (69%), Ивано-Франковская (65%) и Хмельницкая (54%).