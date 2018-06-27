Как танки ныряли под воду: ВСУ показали впечатляющее видео

Танковые бригады оперативного командования Север Вооруженных Сил Украины в рамках учений по территориальной обороне "Північна фортеця-2018" отработали форсирование водных преград как по дну, так и в надводном положении. Соответствующее видео во вторник, 26 июня, было опубликовано на Уoutube. Как сообщает командование учений, все экипажи с поставленной задачей справились хорошо. "Обучение продолжаются, и танкисты продолжат оттачивать мастерство на полигоне, чтобы достойно применить эти навыки в реальных боях против врага", - подчеркнули в Минобороны.