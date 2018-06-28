Прогноз погоды на 29 июня в Украине: жару разбавят грозовые дожди

В ближайшие сутки неустойчивую погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, но еще сохранится жаркая погода, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных и центральных областях местами сильные дожди (в Карпатах и Прикарпатье местами очень сильный дождь); только на востоке страны и в Приазовье днем без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-21°, в Приазовье до 24°; днем 26-31°, в восточных, Днепропетровской и большинстве южных областей 31-36°, лишь на западе страны 20-25°.

На западе Украины местами небольшие дожди, грозы. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градуса.

В Карпатах гроза. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины дожди и гроза. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градуса.

В центре Украины грозы. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градуса.

На востоке Украины дожди и грозы. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +33…+35 градуса.

На юге Украины местами дожди с грозами. Температура воздуха ночью +19…+21 градуса, днем +31…+33 градусов.

В Крыму без осадков. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +32…+34 градуса.

В Киеве в пятницу кратковременный дождь, гроза; температура ночью +18...+20°, днем +26...+28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 июня самая высокая температура днем была 34,0 в 1963г., самая низкая ночью 7,5 в 1902г.

В субботу в Украине кратковременные дожди, грозы (в юго-восточной части местами), в большинстве западных, северных и Винницкой областях сильные дожди.

В отдельных районах южных, центральных, восточных, Черниговской и Сумской областей град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 15-20°; на юге и востоке ночью 18-24°, днем 27-32°; на остальной территории ночью14-20°, днем 20-26°.

В Киеве в субботу ночью умеренный, днем сильный дождь; гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 21-23°.

28 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 21-26°, в Днепре возле Киева 22°.