ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение

В большинстве регионов Украины на завтра, 29 июня, объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы, местами град и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"29 июня в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных и центральных областях местами сильные дожди, в Карпатах и на Прикарпатье местами очень сильный дождь", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в Киевской области завтра ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщалось, сегодня в Украине ожидается дождливая погода. Исключения составят лишь оккупированный Крым, Запорожская и Херсонская области. Там ожидается переменно облачная погода, без осадков.

Температура воздуха днем будет колебаться от +21 до +26 градусов на западе, от +27 до +30 градусов - на севере, от +31 до +35 градусов - на востоке, от +27 до +35 градусов - на юге и от +26 до +33 градусов - в центре.