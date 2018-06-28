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ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение

Град
15:57 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в пятницу, 29 июня, в большинстве регионов Украины.

В большинстве регионов Украины на завтра, 29 июня, объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы, местами град и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"29 июня в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных и центральных областях местами сильные дожди, в Карпатах и на Прикарпатье местами очень сильный дождь", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в Киевской области завтра ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 29 июня в Украине: жару разбавят грозовые дожди

Как сообщалось, сегодня в Украине ожидается дождливая погода. Исключения составят лишь оккупированный Крым, Запорожская и Херсонская области. Там ожидается переменно облачная погода, без осадков.

Температура воздуха днем будет колебаться от +21 до +26 градусов на западе, от +27 до +30 градусов - на севере, от +31 до +35 градусов - на востоке, от +27 до +35 градусов - на юге и от +26 до +33 градусов - в центре.

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Новости Украины, Большинство регионов Украины, ГСЧС, Ухудшение погодных условий, Штормовое предупреждение.
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