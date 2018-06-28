Сидение - это новое курение: Супрун посоветовала, как сохранить здоровье спины

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун советует, как сохранить спину здоровой. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Около 90% случаев боли в спине зависят от определенных положений и движений. Поэтому если вы на эти длинные выходные планируете интенсивные физические нагрузки или же наоборот, провести время у сериалов на диване - подготовьтесь, чтобы внезапная боль не испортила вам планы", - отмечает Супрун.

Вместе с врачом-нейрохирургом Вадимом Ильяшенко чиновник дает действенные советы, "которые не заменят полноценных консультаций с врачом, однако позволят лучше понимать свое состояние, уменьшить чувство боли и дискомфорта и оставаться здоровыми".

Перед тем, как поднимать тяжелые предметы, и. о. министра советует подготовиться: разогреться, продумать, как брать груз, за что хвататься, где нести, как ставить и что нужно, чтобы облегчить работу. Груз нужно держать как можно ближе к телу и выполнять подъемы и повороты с помощью ног. Использование сильных мышц ног поможет снять нагрузку со спины. Также старайтесь удерживать спину ровной, сохраняя изгибы позвоночника.

"Сидение - это новое курение. Лучше не злоупотребляйте!" - отметила Супрун.

По ее словам, во время сидения за сериалами, надо время от времени менять положение, вставать и разминаться. Главное для здоровья спины - это движение. Если долго сидите - обязательно выполняйте обратное движение - наклоны или прогибы назад. Если пришлось долго простоять на ногах, например в транспорте, переступайте с ноги на ногу, слегка расслабьте ноги в коленях. И старайтесь держаться за тот поручень, что сбоку, а не над головой.

Также чиновник советует найти свое “спасательное движение”.

"Боль в спине рано или поздно возникает почти у каждого человека и периодически повторяется на протяжении жизни. В большинстве случаев приступы боли носят стереотипный (похожий) характер. Чтобы быть готовым к нападению болей - выберите свое упражнение заранее", - пишет она.