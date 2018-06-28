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Сидение - это новое курение: Супрун посоветовала, как сохранить здоровье спины

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17:08 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала советы людям, как сохранить спину здоровой при перестановке мебели.

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун советует, как сохранить спину здоровой. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Около 90% случаев боли в спине зависят от определенных положений и движений. Поэтому если вы на эти длинные выходные планируете интенсивные физические нагрузки или же наоборот, провести время у сериалов на диване - подготовьтесь, чтобы внезапная боль не испортила вам планы", - отмечает Супрун.

Вместе с врачом-нейрохирургом Вадимом Ильяшенко чиновник дает действенные советы, "которые не заменят полноценных консультаций с врачом, однако позволят лучше понимать свое состояние, уменьшить чувство боли и дискомфорта и оставаться здоровыми".

Перед тем, как поднимать тяжелые предметы, и. о. министра советует подготовиться: разогреться, продумать, как брать груз, за что хвататься, где нести, как ставить и что нужно, чтобы облегчить работу. Груз нужно держать как можно ближе к телу и выполнять подъемы и повороты с помощью ног. Использование сильных мышц ног поможет снять нагрузку со спины. Также старайтесь удерживать спину ровной, сохраняя изгибы позвоночника.

"Сидение - это новое курение. Лучше не злоупотребляйте!" - отметила Супрун.

По ее словам, во время сидения за сериалами, надо время от времени менять положение, вставать и разминаться. Главное для здоровья спины - это движение. Если долго сидите - обязательно выполняйте обратное движение - наклоны или прогибы назад. Если пришлось долго простоять на ногах, например в транспорте, переступайте с ноги на ногу, слегка расслабьте ноги в коленях. И старайтесь держаться за тот поручень, что сбоку, а не над головой.

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Также чиновник советует найти свое “спасательное движение”.

"Боль в спине рано или поздно возникает почти у каждого человека и периодически повторяется на протяжении жизни. В большинстве случаев приступы боли носят стереотипный (похожий) характер. Чтобы быть готовым к нападению болей - выберите свое упражнение заранее", - пишет она.

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Новости Украины, Боли в спине, Перестановка мебели, Правильное сидение, Советы, Спина, Ульяна Супрун.
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