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Гройсман спрогнозировал, когда реформы системы здравоохранения станут заметными

Владимир Гройсман и Ульяна Супрун
15:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что украинцы через 2-3 года ощутят результаты реформы системы здравоохранения в Украине.

Результаты реформы системы здравоохранения в Украине в полной мере будут заметны через 2-3 года, но сегодня нужно быть последовательным в принятии всех нужных решений, заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщается на официальном сайте украинского правительства, премьер отметил, что действующая глава профильного ведомства Уляна Супрун способна ломать схемы, десятилетиями существовавшие в медицинской сфере.

"Медицина не знала изменений с прошлого века. Ее довели до разрухи. Уляна Супрун начала реформу, чтобы это изменить. Она - волонтер, которая приехала сюда работать. У нее непростой характер, но она способна ломать схемы, которые сформировались этой в сфере ", - отметил В.Гройсман.

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По его мнению, все мифы, которые навязываются относительно трансформаций, особенно в сфере нового механизма закупки лекарств - по большей части являются манипуляциями. "Сейчас мы закупаем препараты, которые загодя готовятся под Украину. Это мировая практика. Сейчас все систематизируется. К примеру, сейчас впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики в соответствии с календарным планом вакцинации", - отметил глава правительства.

По его словам, закупка централизована, через ООН, международные тендеры, которые невозможно скомбинировать. "Чтобы попробовать там что-то украсть, надо быть больным на голову!... Сейчас есть попытки навязать "своего" министра, через него внедрить новые коррупционные схемы - и опять все по кругу. А я хочу изменить систему здравоохранения", - сказал премьер.

"И процесс пошел. Уже 9 млн украинцев заключили соглашения на обслуживание семейными врачами. Через 2-3 года вы увидите результат, но для этого нужно быть последовательными. Нельзя шарахаться со стороны в сторону", - добавил В.Гройсман.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Результаты, Реформа здравоохранения, Украинцы.
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