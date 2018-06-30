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В МИД сообщили, что часть туристов уже вернулась с Туниса в Украину

Пляж в Тунисе
11:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Глава Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что часть украинских туристов 30 июня вернулась в Киев.

Часть украинских туристов, которые двое суток не могли вылететь из Туниса, утром 30 июня вернулась в Киев. Об этом сообщил руководитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев", - отметил Кирилич.

Он также отметил необходимость выработки системного регулятивного механизма предотвращения подобных ситуаций.

Как сообщалось, около 300 украинских туристов двое суток не могло вылететь в Харьков из аэропорта Монастырь в Тунисе. По словам пассажиров, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств относительно возвращения граждан Украины домой.

В аэропорту Туниса застряли сотни украинских туристов

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что лицензии туроператоров, не выполняющих своих обязательств, будут отменяться.

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