В МИД сообщили, что часть туристов уже вернулась с Туниса в Украину
Новости Украины: Глава Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что часть украинских туристов 30 июня вернулась в Киев.
Часть украинских туристов, которые двое суток не могли вылететь из Туниса, утром 30 июня вернулась в Киев. Об этом сообщил руководитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.
"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев", - отметил Кирилич.
Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій.
— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 июня 2018 г.
Он также отметил необходимость выработки системного регулятивного механизма предотвращения подобных ситуаций.
Как сообщалось, около 300 украинских туристов двое суток не могло вылететь в Харьков из аэропорта Монастырь в Тунисе. По словам пассажиров, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств относительно возвращения граждан Украины домой.
В аэропорту Туниса застряли сотни украинских туристов
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что лицензии туроператоров, не выполняющих своих обязательств, будут отменяться.