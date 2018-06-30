Прогноз погоды в Украине на 1 июля: дождь, местами гроза, сильные порывы ветра

В ближайшие сутки погоду будут определять атмосферные фронты, а прохладный воздух вытеснит жару за пределы страны. Как сообщает Укргидрометцентр, ожидаются дожди, местами грозы, в отдельных районах град, порывы ветра и шквалы 15-20м/с, в Киевской, Житомирской и Ривненской областях местами сильные дожди.

Ветер северо-западный, ночью на Левобережье южный, 7-12м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 9-14°, днем 14-19°; в восточных областях и Приазовье ночью 16-21°, днем 26-31°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 20-25°.

На западе Украины дожди. Температура воздуха ночью +11…+14 градусов, днем +13…+18 градуса.

В Карпатах дождь. Температура ночью +12…+14 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины дожди. Температура воздуха ночью +13…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.

В центре Украины местами дожди. Температура воздуха ночью +12…+16 градусов, днем +16…+19 градуса.

На востоке Украины дожди Температура воздуха ночью +17…+19 градуса, днем +27…+29 градуса.

На юге Украины местами дожди. Температура воздуха ночью +14…+19 градуса, днем +22…+27 градусов.

В Крыму пройдет дождь. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градуса.

В Киеве - дождь; ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с; температура ночью 10-12°, днем около 15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 июля самая высокая температура днем была 33,1° в 1910г., самая низкая ночью 7,7° в 1908г.

30 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°; в Днепре в Киеве 22°.