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В Украине сократилось количество больниц

Больница
16:05 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Государственная служба статистики Украины отмечает сокращение количества больничных учреждений почти на треть за последние 5 лет.

В Украине за последние 5 лет количество больничных учреждений уменьшилось почти на треть. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, в 2017 году в Украине насчитывалось 1,7 тыс. больничных учреждений, тогда как в 2012 году их количество составляло 2,5 тыс.

Число больничных коек также сократилась - на 23,5%. В 2017 году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тысячи.

Гройсман спрогнозировал, когда реформы системы здравоохранения станут заметными

Наряду с этим, возросло количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений - на 25,3%, до 10,4 тыс.

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Новости Украины, Госстат, Количество больничных учреждений, Сокращение.
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