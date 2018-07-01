В Украине появилось бесплатное приложение для проверки лекарств

Чтобы защититься от подделок или завышенной цены на лекарства Министерство здравоохранения рекомендует использовать приложение "Лекарства Контроль" (больше по ссылке - http://likicontrol.com.ua/). Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра Ульяна Супрун. По ее словам, с помощью приложения можно проверить, покрывает ли оплату ваших лекарств государство.

"В базу данных сервиса входят препараты, которые есть в программе "Доступные лекарства" (их стоимость полностью или частично оплачивает государство, больше здесь - http://moz.gov.ua/dostupni-liki) и также в Национальном перечне лекарственных средств (препараты от самых распространенных болезней, которые можно получить бесплатно в больнице, больше - https://www.natsperelik.com.ua/)", - рассказывает г-жа Супрун.

Далее она поясняет, что "необходимо ввести в поиск приложения торговое название или МНН (международные непатентованные названия лекарств, - прим. ред.) препарата и, если видите отметку с лого этих программ, - обязательно воспользуйтесь и не переплачивайте за лекарства!"

Что еще можно проверить в приложении "Лекарства Контроль":

- найти дешевле, однако столь же эффективные аналоги лекарств;- ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов;- проверить не входит ли ваш препарат в серии лекарств, запрещенных к продаже;

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