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Полторак: На Донбассе 500 военных ВМС получили награды
11:30 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук
Новости Украины: Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что 500 морских пехотинцев ВМС Украины получили государственные награды за выполнение боевых задач.
За выполнение поставленных боевых задач в Донецкой и Луганской области 500 морских пехотинцев ВМС Украины получили государственные награды. Об этом во время торжеств, посвященных Дню Военно-Морских Сил ВСУ заявил министр обороны Степан Полторак.
"В Донецке и Луганске морская пехота ВМС Украины выполняла все задачи, которые ставились перед ними. 500 военнослужащих ВМС получили государственные награды, к сожалению 31 из них заплатили чрезвычайно высокую цену за то, что мы остановили врага в Донецке и Луганске. Они погибли", - сообщил С.Полторак.
Напомним, согласно Указу Президента Украины № 331/2015 от 12 июня 2015 года День флота в Украине отмечается в первое воскресенье июля.
Telegraf.com.ua