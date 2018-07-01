Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 01.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пенсии, развитие медреформы и отказ от мелочи: что ждет украинцев в июле
Пенсии, развитие медреформы и отказ от мелочи: что ждет украинцев в июле
Новости: В Украине прекращается выпуск мелких монет
В Украине прекращается выпуск мелких монет
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 1 июля
ЧМ-2018: расписание матчей 1 июля
Новости: В WhatsApp ввели возможность создания каналов
В WhatsApp ввели возможность создания каналов
X

Полторак: На Донбассе 500 военных ВМС получили награды

Степан Полторак
11:30 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что 500 морских пехотинцев ВМС Украины получили государственные награды за выполнение боевых задач.

За выполнение поставленных боевых задач в Донецкой и Луганской области 500 морских пехотинцев ВМС Украины получили государственные награды. Об этом во время торжеств, посвященных Дню Военно-Морских Сил ВСУ заявил министр обороны Степан Полторак.

"В Донецке и Луганске морская пехота ВМС Украины выполняла все задачи, которые ставились перед ними. 500 военнослужащих ВМС получили государственные награды, к сожалению 31 из них заплатили чрезвычайно высокую цену за то, что мы остановили врага в Донецке и Луганске. Они погибли", - сообщил С.Полторак.

Напомним, согласно Указу Президента Украины № 331/2015 от 12 июня 2015 года День флота в Украине отмечается в первое воскресенье июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, День ВМС Украины, Минобороны, Морские пехотинцы, Награды, Степан Полторак.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Нацполиция предупреждает: только за июнь утонуло 12 детей Решение НКРСИ о высвобождении радиочастот для 4G вступило в силу В EUACI рассказали что нужно для успешной борьбы с коррупцией в Украине

Последние новости

Гарсия рассказал, когда будет готов провести бой против Ломаченко Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: июль Лидер обороны сборной Испании пропустит матч с Россией
Сегодня читают
01 ЧМ-2018: результаты матчей 1/8 финала 30 июня
02 Ющенко: Россия ответственна за шесть войн, идущих сегодня в Восточной Европе
03 Сын Таисии Повалий публично унизил мать
04 В киевской больнице "Феофания" скончался бывший нардеп
05 Франция - Аргентина: обзор матча 1/8 финала ЧМ-2018 (Видео)
Новости сегодня
11:35 "Шахтер" завершил первый сбор и вернулся в Украину
11:34 Украинским рекам грозят дождевые паводки
11:26 Эксперты назвали стоимость новых iPhone
11:25 Польша планирует запустить поезд из Перемышля в Берлин
11:25 Испания - Россия: когда и где смотреть матч ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня в Украине празднуют День Военно-морских сил
Сегодня в Украине празднуют День Военно-морских сил
Новости: Боевики сорвали "хлебное" перемирие, обстреляв позиции ВСУ
Боевики сорвали "хлебное" перемирие, обстреляв позиции ВСУ
Новости: Подтопленные дома и сорванные крыши: в Украине ликвидируют последствия непогоды
В Украине ликвидируют последствия непогоды
Новости: Рецепт дня: чипсы из лаваша
Рецепт дня: чипсы из лаваша
Добавить комментарий
0