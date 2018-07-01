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Гройсман о военных моряках: Эти молодые люди - будущее нашей страны

Владимир Гройсман
12:20 Сегодня Телеграф
Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил военнослужащих Военно-Морских сил ВСУ за службу родине и исполнение служебных обязанностей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил личный состав Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником. Соответствующее обращение опубликовано на Правительственном портале.

"Во время оккупации Автономной Республики Крым Российской Федерацией Военно-Морские силы Вооруженных сил понесли беспрецедентные потери. Государство-агрессор захватило десятки украинских кораблей и судов, разрушило инфраструктуру, похищало, шантажировало и запугивало наших военнослужащих. Однако даже в таких условиях военнослужащие Военно-Морских сил проявили отвагу и патриотизм. Вся страна видела подвиг севастопольских курсантов, которые пели Государственный Гимн Украины перед лицом вооруженного и агрессивного врага. Эти молодые люди - будущее нашей страны", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что сегодня военнослужащие ВМС выполняют боевые задания в зоне проведения операции Объединенных сил.

Сегодня в Украине празднуют День Военно-морских сил

Глава правительства поблагодарил военнослужащих Военно-Морских сил ВСУ за службу Отчизне и надлежащее исполнение служебных обязанностей.

День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины отмечается в первое воскресенье июля с 2006 года. Однако с 2008 года День ВМС Украины был отменен указом Виктора Януковича, который перенес празднование Дня флота Украины на последнее воскресенье июля, таким образом приурочив его к празднованию дня военно-морского флота России. В Украине праздновление Дня ВМС возобновлено 12 июня 2015 года Указом Президента Украины Петра Порошенко.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, День ВМС Украины, Исполнение служебных обязанностей, Поздравление, Служба.
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