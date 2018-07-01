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День ВМС Украины: лидеры Украины поздравили моряков

В Украине празднуют День ВМС
13:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Руководство страны выразило благодарность морякам за преданную службу.

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов поздравили украинских моряков и ветеранов с Днем Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником защитников морских границ Украины - Днем Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Сегодня вы возрождаете наши Военно-морские силы и достойно преодолеваете сложный и болезненный этап своей истории. Ценю ваше мужество и выдержку", – говорится в поздравлении П.Порошенка, размещенном на сайте президента в воскресенье утром.

Глава государства отметил военную доблесть моряков в противостоянии с врагом и верность Украине.

"В этот день мы склоняем головы перед памятью воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им слава! От имени Украинского народа искренне благодарю всему личному составу Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины за преданность воинскому долгу, мужество и героизм. Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя. Желаю всем нам решимости и настойчивости на пути к нашей великой победы", – говорится в поздравлении президента.

"Спасибо мужественным воинам, которые защищают наши морские рубежи. С Днем Военно-Морских Сил Украины!", – поздравил украинских моряков В.Гройсман на своей странице в Фейсбук.

"Искренне поздравляю боевой состав и ветеранов Военно-морских сил с профессиональным праздником! Мы гордимся героями-моряками, морскими пехотинцами, которые участвуют в проведении операции Объединенных сил на востоке Украины, защищают юго-восточные границы и морские рубежи", – говорится в поздравлении А.Турчинова, размещенное на сайте СНБО в воскресенье утром.

Сегодня в Украине празднуют День Военно-морских сил

Секретарь СНБО отметил потенциал укрепления сектора безопасности и обороны Украины, а также почтил память погибших героев.

"Склоняем головы перед памятью погибших героев! За время проведения АТО/ООС, выполняя задание, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков. Государственными наградами награждены 498, наградами Министерства обороны Украины - 1515, Генштаба - 1385 моряков", – говорится в поздравлении.

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Новости Украины, 1 июля, Александр Турчинов, Армия, Владимир Гройсман, ВМС, Военный флот, ВСУ, День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил, Петр Порошенко.
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