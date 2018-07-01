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Украинцы смогут собирать ягоды в приграничье Беларуси

Черника
18:15 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Граждане Украины смогут пересекать границу Беларуси для сбора черники и клюквы.

С 1 июля на участке ответственности отдела пограничной службы "Березовое" Луцкого пограничного отряда, в Рокитновском районе Ровенской области, начинается сезонный пропуск граждан для сбора дикоросов. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ. Проходит он в два этапа: первый - для сбора черники с 1 июля по 10 августа и второй - для сбора клюквы с 1 сентября по 15 ноября 2018 года.

Ежегодно к сбору грибов и ягод привлекается очень большое количество жителей приграничья, в том числе несовершеннолетних. Иногда это вызывало ряд нарушений гражданами в сфере соблюдения требований пограничного законодательства.

Для стабилизации обстановки в приграничные на этот период и предотвращения массовых нарушением режима государственной границы и пограничного режима между пограничными ведомствами Украины и Беларуси были достигнуты договоренности о сезонном пропуск местных жителей для сбора дикоросов. Таким образом, жители 12 приграничных населенных пунктов Рокитновского района Ровенской области смогут законно пересекать границу и собирать чернику, клюкву и грибы на территории Полесского лесхоза Республики Беларусь. Оформление граждан будет осуществляться для сбора черники в трех временных местах пропуска "Познань", "Березовое" и "Дроздынь". Для сбора черники для сбора черники с 06:00 до 22:00, а в период сбора клюквы - с 08:00 до 20:00.

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Новости Украины, Беларусь, Граница, Клюква, Украина, Черника, Ягоды.
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