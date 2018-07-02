Страна фестивалей: МИП запустит ролики в Facebook и YouTube об Украине

На этой неделе в сетях Facebook и YouTube появятся ролики, ориентированные на целевую аудиторию из Франции, Германии и Голландии, которые будут рассказывать об Украине как стране фестивалей. Об этом во время брифинга сказал государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко.

"Мы планируем запустить несколько онлайн-кампаний, ориентированных на различные целевые аудитории в разных странах. В частности, буквально с этой недели стартует Франция, Германия, Голландия: об Украине как стране фестивалей, потому что сейчас много проходит фестивалей, и мы хотели бы затянуть сюда побольше молодежи, больше туристов именно на музыкальные фестивали", - заявил он.

По словам политика, в европейских странах стоимость фестивалей гораздо выше, поэтому молодежь из Европы может заинтересовать путешествие на фестивали в Украину.

"Это будет в основном видео на YouTube, Facebook, возможно LinkedIn. Сегодня специалисты предлагают нам стратегию, видение, именно для этой кампании... Для Facebook и YouTube уже в следующем и даже на конец этой недели будут ролики об Украине как стране фестивалей, потому что нам важно запустить кампанию летом", - сказал Биденко.