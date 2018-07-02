Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В правительстве рассказали, как изменится система субсидий в Украине
В правительстве рассказали, как изменится система субсидий в Украине
Новости: Гривну назвали сильнейшей валютой на постсоветском пространстве
Гривну назвали сильнейшей валютой на постсоветском пространстве
Новости: Бразилия 0:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Бразилия 0:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Тото Кутуньо был срочно госпитализирован
Тото Кутуньо был срочно госпитализирован
X

Медучреждения "первички" самостоятельно будут определять зарплату врачей

Прием у врача
16:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Медицинские учреждения, работающие с Нацслужбой здоровья, будут самостоятельно определять уровень зарплаты врачей, медицинского и прочего персонала.

Медицинские учреждения, получающие средства от Национальной службы здоровья по количеству заключенных деклараций с пациентами, будут самостоятельно определять уровень зарплаты врачей, медицинского и прочего персонала. Об этом на брифинге, посвященном реформе на первичном звене медпомощи, сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Медицинские учреждения, которые будут работать с Нацслужбой здоровья, не будут ограничены старыми тарифными сетками, штатными расписаниями и другими актами, регулирующими это. И когда к ним придет большее финансирование, то только два человека будут знать, сколько зарабатывает врач: главный врач и сам врач, потому что заведения сами будут устанавливать те зарплаты, которые они могут установить у себя, в соответствии с теми доходами, которые у них есть", - отметил Ковтонюк.

МОЗ сообщило, какие услуги предоставляет бесплатно семейный врач и педиатр

Как сообщил на брифинге председатель Национальной службы здоровья Олег Петренко, те медучреждения "первички", которые заключат договор с НСЗУ, смогут рассчитывать на в два раза больший доход, чем сейчас. Так, по его словам, пока средневзвешенный уровень медицинской субвенции на первичном звене составляет 270 грн на одного пациента.

В то же время, согласно заключенным декларациям, медучреждения "первички" смогут рассчитывать на следующие выплаты от НСЗУ:

  • на детей 0-5 лет - 1489 грн,
  • на детей в возрасте от 6 до 17 лет - 814 грн,
  • на людей в возрасте от 18 до 39 лет - 370 грн,
  • на людей в возрасте от 40 до 64 лет - 444 грн,
  • на лиц в возрасте 65 лет и старше - 740 грн.

"Средневзвешенно - это 550 грн за человека", - подчеркнул Петренко.

Он сообщил, что вторая волна заключения договоров с Национальной службой здоровья пройдет с 25 июля по 15 августа. Заведения, заключившие в этот период договоры с НСЗУ, получат финансирование по новой модели уже с 1 октября. Третья волна заключения договоров с НСЗУ для "первички" состоится в декабре 2018 года.

В Украине заработает "горячая линия" для жалоб на медуслуги

С 2020 года, согласно закону о финансовой государственной гарантии, по словам Петренко, медицинская помощь всех уровней должна финансироваться через Национальную службу здоровья, которая будет оплачивать медицинские услуги, предоставляемые каждому конкретному пациенту.

"Мы рассчитываем, что подавляющее большинство заведений заключат договоры с Нацслужбы, так с 2019 года правительством не предусматриваются субвенции для первичной медицинской помощи. Соответственно все учреждения, которые предоставляют такой вид медицинской помощи, должны заключить договоры", - подчеркнул глава Национальной службы здоровья.

Как сообщалось, с 1 июля вступил в силу Порядок оказания первичной медицинской помощи, согласно которому украинцы получат перечень четко определенных медицинских услуг на первичном звене бесплатно. С середины июля 161 медицинское учреждение как коммунальной, так и частной собственности получит средства от Национальной службы здоровья согласно количеству заключенных с пациентами деклараций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Зарплата врачей, Зарплата медицинского персонала, Медицинские учреждения, Минздрав, Нацслужба здоровья, Первичка, Сотрудничество, Установление уровня зарплаты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Супермаркеты обяжут строить туалеты для посетителей ГСЧС: за неделю в Украине погибло в огне 11 и на воде 43 человека В Украине установят отдельные правила для гастролирующих в РФ артистов

Последние новости

Омбудсмен: Сенцова кормят неизвестной смесью Как город из фильма ужасов: небо в Сан-Франциско из-за пожаров стало оранжевым Дождь в столице побил рекорд последних 130 лет
Сегодня читают
01 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
02 Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка
03 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
04 Фотография украинской певицы порадовала поклонников артистки
05 Быстрее Болта: Мбаппе установил уникальный рекорд ЧМ-2018
Новости сегодня
17:05 ХК Донбасс возглавил словацкий специалист
17:02 Город зеленого цвета: деревня-призрак, которая медленно поглощается природой (Фото)
16:58 DC запустит свой потоковый сервис
16:52 На Прикарпатье автомобиль упал в реку
16:51 Цуренко – Бабош: прогноз букмекеров на матч Уимблдона
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украину вылетел первый самолет с туристами, застрявшими в аэропорту Туниса
Из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами
Новости: Геращенко опубликовала фамилии россиян, которых хотят обменять на украинцев
Стали известны имена россиян, которых хотят обменять
Новости: Крымский "прокурор" попросил для Балуха еще четыре года колонии
"Прокурор" попросил для Балуха еще четыре года колонии
Новости: В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
Добавить комментарий
0