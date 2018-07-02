Украинцев предупредили о высоком уровне пожарной опасности

В течение 3-6 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в пяти областях Украины. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"3-6 июня в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", — говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Ранее в Херсонской области загорелось 170 га пшеничного поля.

Как сообщалось, 2 июля в Херсоне на верфи загорелось судно: огонь распространился на каюты и палубу. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.