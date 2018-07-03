"Застрявшие" в Албании туристы уже вылетели домой

Украинцы, которые застряли в аэропорту из албанской столицы Тираны из-за отмены своих рейсов, уже вылетели домой.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич на странице в Twitter.

О 22:20 з Тирани до Києва вилетів літак зі всіма українцями, що очікували повернення додому. pic.twitter.com/YHoGHdv2ht — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 2 июля 2018 г.

"В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, которые ожидали возвращения домой", - заявил он.

Напомним, сотни украинских туристов остаются заблокированными в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди сидят в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев".