"Застрявшие" в Албании туристы уже вылетели домой
Новости Украины: Из столицы Албании самолет с украинскими туристами вылетел в понедельник поздно вечером.
Украинцы, которые застряли в аэропорту из албанской столицы Тираны из-за отмены своих рейсов, уже вылетели домой.
Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич на странице в Twitter.
О 22:20 з Тирани до Києва вилетів літак зі всіма українцями, що очікували повернення додому. pic.twitter.com/YHoGHdv2ht
— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 2 июля 2018 г.
"В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, которые ожидали возвращения домой", - заявил он.
Напомним, сотни украинских туристов остаются заблокированными в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди сидят в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев".