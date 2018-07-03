Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 03.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В США еще раз напомнили, что санкции с РФ не снимут до возвращения Крыма Украине
В США еще раз напомнили, что санкции с РФ не снимут до возвращения Крыма Украине
Новости: Геращенко: Украина готова рассмотреть предложение по обмену Вышинского
Геращенко: Украина готова рассмотреть предложение по обмену Вышинского
Новости: Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Новости: Цензура в КНДР: Снимки, которые запретили показывать миру (Фото)
Цензура в КНДР: Снимки, которые запретили показывать миру (Фото)
X

"Застрявшие" в Албании туристы уже вылетели домой

Самолет
05:31 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Из столицы Албании самолет с украинскими туристами вылетел в понедельник поздно вечером.

Украинцы, которые застряли в аэропорту из албанской столицы Тираны из-за отмены своих рейсов, уже вылетели домой.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич на странице в Twitter.

 

"В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, которые ожидали возвращения домой", - заявил он.

Напомним, сотни украинских туристов остаются заблокированными в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди сидят в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Bravo Airways, Албания, Василий Кирилич, Туристы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В Украине началась дополнительная сессия ВНО Российского журналиста не пустили в Украину Украинцев предупредили о высоком уровне пожарной опасности

Последние новости

Трамп пока не планирует никаких шагов относительно ВТО Эти продукты наиболее часто вызывают пищевое отравление Букмекеры определили фаворитов Уимблдона-2018
Сегодня читают
01 Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
02 Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
03 Тренер Гассиева рассказал, как Мурат победит Усика
04 Ученые из Канады изобрели плащ-невидимку
05 Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости сегодня
05:41 Вайнштейну грозит пожизненное заключение
05:36 Большая часть Азербайджана осталась без света из-за аварии на ГРЭС
05:24 В Германии начато строительство еврейского музея
05:20 Ибрагимович прокомментировал переход ЛеБрона в Лейкерс Михайлюка
05:03 С 2016 года контракт с ВСУ подписали 8 тыс жителей Днепропетровской области
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Искали 9 дней: в Таиланде пропавших детей нашли живыми в пещере
В Таиланде пропавших детей нашли живыми в пещере
Новости: Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости: "Застрявшие" в Албании туристы уже вылетели домой
"Застрявшие" в Албании туристы уже вылетели домой
Новости: Медики рассказали, почему вредно работать по ночам
Медики рассказали, почему вредно работать по ночам
Добавить комментарий
0