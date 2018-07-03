Ивана Купала 2018: традиции и приметы праздника

Языческий бог плодородия и летнего солнца Купала никогда не имел имени и приобрел его после пришествия христианства, когда на этот же день пришелся праздник Рождества Иоанна Крестителя. Поэтому купальские торжества иногда называют Ивановым днем или днем Ивана Травника.

Традиции на Ивана Купала

Иванов день, как его еще называли в старину, достаточно богат традициями, обрядами и ритуалами. При этом стоит отметить, несмотря на специфичность обычаев, многие из них можно встретить и сегодня.

Особое внимание в этот праздник посвящалось силам природы. Так, символом Ивана Купала было Солнце. Как утверждали крестьяне это период самого высокого уровня активности Солнца, после чего оно двигалось уже к зиме. После принятия христианства Русью, солнце стало символизировать Иоанна, а праздник обрел свое второе название - Иванов день.

С самого раннего утра весь народ можно было встретить на реках и озерах. Считалось, что это очищает человека как физически, отгоняя все болезни, так и духовно. Те, у кого не было по близости водоемов, отправлялись в баню. Однако не все спешили в этот день купаться. Ведь часть народа считала, что в водоемах кроется огромное количество нечисти, которая может и погубить.

Огонь также обладал особенным волшебством в этот день, поэтому всей деревней разжигали костры, и прыгали через него. Обязательно огонь разводили около водоемов. Считалось, что они обладают магической силой, которая способна очистить и подарить везение на весь год. Поэтому появилось поверье, что тот, кто перепрыгнет и не заденет пламя весь год будет удачливым и, возможно, сможет обрести настоящее счастье. Традиция перепрыгивать через костер сохранилась и до нашего времени, сегодня также можно встретить деревни, где в этот день соблюдают эту традицию.

Так как природа в этот день обладала особой силой и волшебством, многие женщины пытались сохранить эту магическую частичку на случай болезни или беды. Поэтому после купания все отправлялись за травами. Одни собирали их для гаданий, другие для обрядов, некоторые для того, чтобы впоследствии лечить этими травами себя и близких. Особое значение придавалось в этот праздник папоротнику. Считалось, что если встретить цветок папоротника, то это хороший знак, такой человек обладает особенной добротой и с ним можно найти любое сокровище. Особенностью этого растения считалось, является то, что он в эту ночь расцветает на несколько секунд, а потом исчезает, поэтому его не так легко отыскать.

еще задолго до праздника всем селением выбирали так называемого урядника, который занимался проведением праздника. Основной его задачей было подготовиться к празднику и провести его. Безусловно, он должен был знать все традиции и обычаи. В этот день они пели песни, произносили заклинания.

В то время пока женщины собирали травы, мужчинам необходимо было срубить деревце, высота которого должна была составить примерно полтора или два роста среднестатистического человека. Затем его устанавливают там, где договорено провести гуляния. Когда же деревце на месте, девушки украшали его цветами и лентами. В народе такое деревце называли "марена" или "купала".

Все празднество происходило только у костра. Там устраивали пир, играли в горелки, молодые выбирали себе пару и проводилось множество обрядов. С появлением православной церкви, все эти обряды были осуждены, так как связаны они с язычеством. Однако народ не мог отказаться от них и все же продолжал следовать им. Таким образом все смешалось - народные поверья с религией.

Также в этот день было принято рассказывать истории и рассказы, в которых описывали особенное волшебство, связанное с растениями. Так, благодаря растениям, можно было найти и клады, деньги, исцелиться и так далее. Согласно древней легенде, в ночь на Ивана Купала расцветает папоротник и кто найдет этот волшебный цветок, тот сможет видеть спрятанные под землей сокровища и научится понимать язык животных.

Приметы на Ивана Купала

Наши предки, как и в любой другой праздник внимательно следили в этот день за погодой. если на Иванов день пойдет дождь, то все лето будет жарко и погода будет засушливой.

А вот если ночью небо будет щедро усеяно звездами, а поутру природа одарит обильно росой, то будет хороший урожай огурцов, грибов, да и вообще всех овощей.

В этот день старались избегать встречи со змеями, ведь если ее повидать в этот праздник, то беды не избежать и в скором времени ожидаются сильные потери.

После сбора трав все женщины внимательно пересчитывали их. если наберется двенадцать видов растений, то в семье обязательно в грядущем году будет свадьба.

Многие верили, что особая опасность подстерегает лошадей, которых нечистая сила может использовать для своих целей. В таком случае им не выбраться живыми. Поэтому их пытались запереть надежно.