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Сегодня в Украине отмечают День Национальной полиции

Полиция
09:49 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 4 июля, украинцы третьи год подряд отмечают День Национальной полиции.

В Украине 4 июля отмечается День Национальной полиции.

Он введен согласно Указу Президента от 4 апреля 2018 года.

После Революции Достоинства в украинском обществе возникла насущная необходимость в реформировании силовых структур, в том числе и в реформировании правоохранительной системы. Уже осенью 2014 года была представлена концепция реформы Министерства внутренних дел, в которой предусматривалось создание Национальной полиции. В конце концов, 2 июля 2015 года Верховная Рада приняла закон «О Национальной полиции». В соответствии с этим законом, основные задачи Нацполиции - реализация государственной политики в сферах обеспечения охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействие преступности, поддержка общественной безопасности и порядка, предоставление в пределах, определенных законом, услуг по помощи лицам, которые по личным, экономическим, социальным причинам или через чрезвычайные ситуации нуждаются в такой помощи.

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4 июля 2015 года новая украинская полиция приняла присягу. Первым городом, в котором она заработала, стал Киев. В этот день на Софийской площади сотрудники новой полиции приняли присягу на верность Украине. Вторым украинским городом, где заработали полицейские, стал Львов, третьим - Одесса.

Начиная с 2016 года, профессиональный праздник Национальной полиции Украины отмечался 4 августа, в день подписания Президентом Закона «О Национальной полиции».

Министр внутренних дел Арсен Аваков поздравил коллег с Днем Национальной полиции Украины.

"Нам есть уже чем гордится – и люди все больше доверяют полиции, но путь изменений еще далеко не закончен!", – отметил он в Twitter.

"Полиция продолжит меняться, отвоевывая у мира вашу безопасность и рассчитывая на самое дорогое, что может вообще, – ваше доверие!", – добавил Аваков.

По словам министра, "многотысячная команда" Нацполиции стала сильнее и сплоченнее.

Национальная полиция отмечает уже третью годовщину.

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Новости Украины, Арсен Аваков, Нацполиция Украины, Полиция, Праздник.
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