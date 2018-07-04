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Прогноз погоды на 5 июля: украинцам обещают до +29

Прогноз погоды на 5 июля
13:08 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: 5 воздух на территории Украины продолжит прогреваться, особенно в дневное время, в большинстве областей будет сухо.

В ближайшие сутки воздух на территории Украины продолжит прогреваться, температура еще немного повысится, особенно в дневное время. В большинстве областей будет сухо, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков, лишь днем в западных и Житомирской областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 23-28°, в Карпатах 14-19°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°.

На западе Украины без осадков. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градуса.

В Карпатах без осадков. Температура ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градусов.

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На севере Украины кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +24…+26 градуса.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +22…+241 градуса.

На востоке Украины солнечно. Температура воздуха ночью +16…+18 градуса, днем +25…+27 градуса.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью +16…+18 градуса, днем +27…+29 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градуса.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+15°, днем +25...+27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 июля самая высокая температура днем была +33,7 в 1924 году, самая низкая ночью +8,6 в 1893 году.

6 июля - без осадков, лишь днём в западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днём 23-28°, в южной части около 30°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

4 июля в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 21-26°; в Днепре возле Киева 19°.

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Новости Украины, 5 июля, Дожди, Погода, Прогноз погоды на 5 июля, Синоптики.
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