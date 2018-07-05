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Сегодня годовщина освобождения Славянска и Краматорска

Торжественные мероприятия в Славянске
08:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 5 июля 2014 года передовые силы Национальной гвардии освободили Славянск и Краматорск, которые почти 3 месяца находились под вражеской оккупацией.

5 июля 2014 года в 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска был установлен украинский флаг.

В тот же день передовые силы Национальной гвардии вошли и в Краматорск. Первыми шли разведчики и саперы, за ними - другие воинские подразделения.

Освобождение этих городов, которые почти три месяца находились под вражеской оккупацией, стало очередной победой украинских военных над сепаратистскими бандформированиями.

Убегая, оккупанты оставили после себя огромные арсеналы оружия российского производства и запуганное местное население. В освобожденных городах постепенно налаживалась мирная жизнь, начали функционировать коммунальные и социальные службы.

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С 13 октября 2014 года Краматорск объявлен временным центром Донецкой области, где находится Донецкая областная военно-гражданская государственная администрация.

10 февраля 2015 года город был обстрелян со стороны Горловки пророссийскими боевиками, в результате чего погибли 17 человек, и было ранено 64 человека.

Боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года. Тогда власть Украины объявила о проведении антитеррористической операции на части территории Донецкой и Луганской областей.

В июле 2014 года, кроме Славянска и Краматорска, украинские военные освободили от пророссийских боевиков Константиновку, Дружковку, Бахмут.

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Новости Украины, Вражеская оккупация, Краматорск, Национальная гвардия Украины, Освобождение, Славянск.
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