Танки и пехота: ВСУ показали учения на берегу Азовского моря

В районе проведения операции Объединенных сил проведены очередные учения с боевой стрельбой из танков и бронированных машин пехоты с целью совершенствования боеспособности танковых и механизированных подразделений, входящих в состав резервов воинских частей.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

"В районе проведения операции Объединенных сил 3 июля прошли очередные учения с боевой стрельбой из танков и бронированных машин пехоты. В месте отвода тяжелого вооружения и техники экипажи танков Т-64Б и БМП-1 выполняли задачи по стрельбе по условному врагу и тактике ведения боя. По легенде учений, противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что танковая рота и механизированный взвод бригады были подняты по тревоге и уничтожили условного противника.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки боевики продолжили нарушать установленный с 1 июля режим прекращения огня на Донбассе на время сбора урожая (так называемое "хлебное перемирие"), совершив 17 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).