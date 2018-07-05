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Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от кори, паротита и краснухи

Укол
13:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Минздрав зарегистрировал для закупки через международные организации еще один препарат для иммунопрофилактики кори, паротита краснухи.

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для закупки через международные специализированные организации препарат для иммунопрофилактики кори, паротита краснухи "М-М-Р ІІ Вакцина от кори, паротита и краснухи вирусная, живая" производителя Merck Sharp & Dohme Corp (MSD, США).

Соответствующий приказ №1244 от 3 июля обнародован на сайте ведомства. Регистрационное досье на препарат действует до 31 марта 2019 года.

Согласно информации на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ, UNICEF), который осуществляет закупку и доставку в страну иммунобиологических препаратов, за средства госбюджета 2017 года должно быть закуплено 392,2 тыс. доз вакцин КПК производства MSD. В настоящее время с компанией уже подписан контракт, препарат находится на стадии производства.

В настоящее время в Украину для иммунопрофилактики кори, паротита и краснухи поставляют вакцину Priorix бельгийского производства GlaxoSmithKline, преквалифицированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

MSD - одна из ведущих международных компаний в области здравоохранения. Торговая марка MSD принадлежит компании Merck & Co., Inc. со штаб-квартирой в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. В портфеле MSD представлены средства для лечения и профилактики онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ и других инфекционных заболеваний, аутоиммунных воспалительных заболеваний, респираторных заболеваний, болезней системы кровообращения и других.

Минздрав: Заболеваемость корью в Украине уменьшилась

В Украине MSD представлена ООО "МСД Украина". Препараты MSD доступны на рынке страны уже в течение 25 лет.

Как сообщалось, в 2017 году в Украине началась вспышка кори, причиной которой стал низкий уровень охвата иммунизацией.

По данным Центра общественного здоровья, с начала 2018 года по состоянию на 4 июля корью заболели 24,027 тыс. чел., из них 14,345 - дети. От вызванных заболеванием осложнений скончались 12 чел. – восемь детей и четыре взрослых.

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Все по теме:

Новости Украины, Закупка, Иммунопрофилактика, Корь, Краснуха, Минздрав, Паротит, Препарат.
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