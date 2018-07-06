Сестра Сенцова рассказала подробности встречи с братом

Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова, Наталья Каплан, рассказала, что ее брат в тюрьме имеет доступ только к российским новостям.

Такими подробностями женщина поделилась с журналистами российской службы BBC.

"У него есть доступ только к новостям Киселева, потому что у него есть только российское телевидение", – отметила Каплан в ответ на вопрос, есть ли у украинского политзаключенного доступ к мировым новостям.

Кроме этого, женщина отметила, что Сенцов получает все адресованные ему письма и знает об акциях поддержки. Он благодарен всем, однако ему не нравится, что ему единственному среди всех украинских пленников в Кремле уделяют больше всего внимания.

Также Каплан рассказала в Facebook, что Олег Сенцов очень постарел и похудел.

Как ранее сообщалось, Наталья Каплан, двоюродная сестра украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, незаконно удерживаемого Россией, встретилась с ним в колонии в Лабытнанги. Это была первая их встреча за четыре года, они проговорили два часа.