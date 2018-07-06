В МОЗ обновили календарь первых прививок для младенцев

В Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок. Обновления в календаре касаются вакцинации против гепатита В и туберкулеза. Об этом сообщается на сайте МОЗ.

"Дети будут получать единую прививку БЦЖ против туберкулеза на 3-5 сутки (ранее вакцинация проводилась на 3-7 сутки). Кроме того, отныне вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать во второй месяц жизни (ранее 3 месяц жизни)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, новации в календаре базируются на международном опыте проведения иммунизации, а также соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, вакцинация против гепатита В теперь приведена в соответствие с практикой в странах Европы. Данное медицинское средство совпадает или сочетается с иммунизацией против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита у детей (в 2 и 6 месяцев).

"Такой подход является целесообразным и научно обоснованным и помогает увеличить долю детей, привитых своевременно", — подчеркивается в сообщении.

Также ответственные в правительстве за сферу здравоохранения чиновники напомнили, что сейчас в Украине ввели обязательную вакцинацию детей от 10 опасных заболеваний:

гепатита В

туберкулеза

полиомиелита

дифтерии

коклюша

столбняка

гемофильной инфекции

кори

краснухи

эпидемического паротита.

Все вакцины для детей, необходимые для иммунизации согласно Национальному календарю прививок, переданы в регионы и доступны бесплатно в заведениях первичной медицинской помощи Украины.

Как отмечают в Минздраве, все эти вакцины являются качественными, эффективными и безопасными, они имеют квалификацию Всемирной организации здравоохранения. Некоторые вакцины являются однокомпонентными (защищают от одного заболевания), другие — многокомпонентные (защищают от двух или более заболеваний одновременно).

Вакцины, приобретаемые для Украины за средства государственного бюджета, закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).