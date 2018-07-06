В МОЗ обновили календарь первых прививок для младенцев
Новости Украины: Министерство здравоохранения обновило календарь профилактических прививок для детей.
В Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок. Обновления в календаре касаются вакцинации против гепатита В и туберкулеза. Об этом сообщается на сайте МОЗ.
"Дети будут получать единую прививку БЦЖ против туберкулеза на 3-5 сутки (ранее вакцинация проводилась на 3-7 сутки). Кроме того, отныне вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать во второй месяц жизни (ранее 3 месяц жизни)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, новации в календаре базируются на международном опыте проведения иммунизации, а также соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
Кроме того, вакцинация против гепатита В теперь приведена в соответствие с практикой в странах Европы. Данное медицинское средство совпадает или сочетается с иммунизацией против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита у детей (в 2 и 6 месяцев).
"Такой подход является целесообразным и научно обоснованным и помогает увеличить долю детей, привитых своевременно", — подчеркивается в сообщении.
Также ответственные в правительстве за сферу здравоохранения чиновники напомнили, что сейчас в Украине ввели обязательную вакцинацию детей от 10 опасных заболеваний:
- гепатита В
- туберкулеза
- полиомиелита
- дифтерии
- коклюша
- столбняка
- гемофильной инфекции
- кори
- краснухи
- эпидемического паротита.
Все вакцины для детей, необходимые для иммунизации согласно Национальному календарю прививок, переданы в регионы и доступны бесплатно в заведениях первичной медицинской помощи Украины.
Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от кори, паротита и краснухи
Как отмечают в Минздраве, все эти вакцины являются качественными, эффективными и безопасными, они имеют квалификацию Всемирной организации здравоохранения. Некоторые вакцины являются однокомпонентными (защищают от одного заболевания), другие — многокомпонентные (защищают от двух или более заболеваний одновременно).
Вакцины, приобретаемые для Украины за средства государственного бюджета, закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).