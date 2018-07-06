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В МОН отчитались о росте расходов на науку за два года

Исследования
11:37 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр образования Украины Лилия Гриневич сообщила, что расходы на науку за 2 года увеличились на 0,008% ВВП страны.

За последние два года расходы на науку из государственного бюджета Украины увеличились на 0,08% ВВП страны. Об этом во время часа вопросов к правительству заявила министр образования Лилия Гриневич.

"На протяжении 2017-2018 годов объемы бюджетного финансирования науки увеличились на 69%. Мы оттолкнулись в 2016 году от 0,16% ВВП из госбюджета и сейчас довели это до 0,24% ВВП. Наша цель - еще за два года удвоить (расходы на науку - прим. ред.)", - заявила Л.Гриневич.

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Напомним, Министерство образования и науки Украины планирует провести консультации с венгерской общиной Украины по проекту закона "Об общем среднем образовании" в части языка обучения.

"Скорее всего они состоятся в первой половине июля. Мы еще не можем сказать точную дату, но это будет сообщено на сайте Министерства образования", - сказала Л.Гриневич, отвечая на вопрос о том, когда состоятся консультации с венгерской общиной Украины.

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Новости Украины, ВВП Украины, Лилия Гриневич, МОН, Расходы на науку, Увеличение.
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