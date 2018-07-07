Кабмин с осени будет выдавать роженицам "пакет малыша": что туда входит

Родители каждого новорожденного ребенка будут получать разовую натуральную помощь "пакет малыша" или бэби-бокс. Говорится в постановлении Кабинета Министров.

Кроме выплат при рождении ребенка, с 1 сентября этого года семьи будут получать от государства бэби-бокс - коробку с необходимыми вещами для первых недель жизни малыша.

В бэби-боксе будут подгузники, детские салфетки, гигиенические пеленки, присыпка, масло, детский крем, силиконовая соска, пустышка, детская бутылочка, фитосборы для ванночек, одеяло, учебные материалы для родителей, одежду и термометр. Ориентировочная стоимость - 5000 гривен.

Если родители, родственники отказались от новорожденного ребенка в роддоме, помощь бэби-бокс предоставляется патронатного воспитателя, который будет осуществлять уход за новорожденным ребенком.

Контроль за целевым и адресным предоставлением помощи "пакета малыша" осуществляют областные и Киевская городская госадминистрации.