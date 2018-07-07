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Прогноз погоды на 8 июля: будет сухо и тепло, местами возможны грозовые дожди

Ромашки
14:09 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Украине в воскресенье, 8 июля, сохранится теплая погода, на больше части территории страны осадков не ожидается.

В Украине в ближайшие сутки 8 июля погоду будет определять поле слегка пониженного давления, сформированное в теплом воздухе, сообщает Укргидрометцентр.

На большей части территории страны осадков не ожидается, лишь в Карпатах и в южных областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в южных областях ночью 19-24°, днем 29-33°.

На западе Украины дожди с грозами. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+23 градуса.

В Карпатах гроза. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градуса.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью +13…+16 градусов, днем +24…+27 градуса.

На востоке Украины солнечно. Температура воздуха ночью +14…+19 градуса, днем +28…+30 градуса.

На юге Украины кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью +17…+19 градуса, днем +24…+29 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градуса.

В Киеве 8 июля без осадков, температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 июля самая высокая температура днем была 35,0° в 1999 году, самая низкая ночью 8,3° в 1912 году.

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По состоянию на 9:00 субботы, 7 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 21-26°; в Днепре в пределах г.Киева 22°.

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