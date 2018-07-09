Минздрав объявил конкурс на руководящие должности

Министерство здравоохранения Украины объявило конкурс на занятие вакантных руководящих должностей в ряде медицинских учреждений.

Согласно сообщению ведомства, речь идет, в частности о вакантных должностях начальников специализированных медико-санитарных частей №1 (Энергодар Запорожской обл.), №10 (Киев) и №14 (Смела Черкасской обл.), главврачей специализированных санаториев "Аркадия" (Моршин Львовской обл.) и "Приморский", а также Украинского лепрозория Минздрава Украины (оба Одесса) и Центральной стоматологической поликлиники при Минздраве (Киев).

Кроме того, в министерстве ищут заведующего Центральным складом мобилизационного резерва №1047 (Новомиргород Кровоградской обл.) и директора Центра медицинской статистики (Киев).

В состав конкурсной комиссии входят по три представителя от Минздрава, общественного совета при ведомстве, а также медучреждения, на вакантную должность которого объявлен конкурс.

Основными требованиями к кандидатам – медицинское образование и пятилетний опыт работы врачом, также приветствуется опыт работы на руководящих должностях, однако он не является обязательным. Кандидатам необходимо подготовить план развития учреждения, рассказать о своем опыте.

Прием документов осуществляется до 30 июля.