Супрун призвала запретить бахилы в больницах

Говоря о бахилах, Супрун подчеркнула, что нанесенный экологии вред имеет гораздо худшие последствия для здоровья людей, чем следы от обуви на полу.

Во многих украинских больницах всех посетителей заставляют надевать бахилы. Иногда даже категорически запрещают заходить без них в медучреждение.

"В клиниках развитых стран вы вряд ли увидите людей, которые пришли навестить родственника или же ждут врача в бахилах. Больше того, в нормативных документах в Украине нет требований, обязывающих пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц", - пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, единственные места в больнице, где стоит их носить, операционные и помещения, требующие асептических условий - то есть там проводятся инвазивные вмешательства и существуют риски возникновения и передачи инфекции.

"Ведь использование бахил может обеспечить минимальный физический барьер от микроорганизмов. Хотя существуют исследования, которые не подтверждают эффективности такого метода защиты", - отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Супрун считает, что инициатива об одевания бахил на каждого, кто переступает порог больницы, обычно идет от медучреждения. Это имеет целью уменьшить работу уборщиц, а иногда и нажиться за счет кошелька пациента.

"Неоправданное использование бахил в таких объемах, как это происходит сейчас, экономически необоснованное и не несет ощутимой пользы ни медучреждению, ни посетителям... Кроме того, огромное количество выброшенных одноразовых бахил загрязняет планету", - подытожила Супрун.

Ранее и.о. главы Минздрава рассказала, что из-за того, что в Украине долгое время не было культуры взаимоотношений между пациентами и семейными врачами, существует миф, что лучше обращаться к узким специалистам при необходимости.